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侯友宜：台灣需要專業 不要太多政治任命

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席111學年度公私立高中職、國民中小學家長會長授證暨感恩大會，致詞提到自己喜歡重用事務官，認為台灣需要專業「不要太多政治任命」。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席111學年度公私立高中職、國民中小學家長會長授證暨感恩大會，致詞提到自己喜歡重用事務官，認為台灣需要專業「不要太多政治任命」。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今出席111學年度公私立高中職、國民中小學家長會長授證暨感恩大會，致詞提到自己喜歡重用事務官，認為台灣需要專業「不要太多政治任命」，而家長會就是如此，一代傳一代齊心為教育付出。

侯友宜說，新北今年完成全市211所國小通學巷改善，每月平均受傷人數減少13.3%；另外打造食安智慧監控中心，疑似食物中毒事件下降8成，且在5月疫情高峰期間，感謝家長團體每周參與教育局召開的防疫會議，並於學校現場協助籌措防疫物資，持續關心孩子健康與學習。

侯友宜指出，自己對校長任命都交由教育局內部評審機制，就像自己雖然清楚警察任用制度，但警察局長要用誰、調動誰都尊重，而自己只有局長的任命權，還說自己喜歡重用事務官，因為事務官養成不容易，才會珍惜職務得來不易，而非從外面找來的人與實務無關、能力不足，認為台灣「不要太多政治任命」應需要專業，而家長會就是如此，一代傳一代齊心為教育付出。

侯友宜說，新北教育經費全台最高，今年編630億預算，明年則將編到676億，此外4年來投入超過200億，改善校園環境與學習硬體設備，造就在地就學率7成，並往8成邁進。

福和國中家長會長俞維欣在今年疫情最險峻時刻，看見許多孩子因為確診，臨時接獲通知居家隔離而無法外出到校，當時由俞會長緊急組成了「Uber Book愛心外送團隊」及「Uber Care關懷小組」，將孩子們留置於教室內的書本一一送達至學生家中，讓孩子們可以居家學習不中斷，

另外，從外送書本需求的電話訪談中，如發現學生為清寒或因全家居家隔離而食物短缺的家庭，也提供物資上的關懷，俞用行動支持學生學習、傳遞溫暖到每一位學生身上，創造出正向的親師合作。中和國中家長會長吳芊華，任內持續給予家中突遭變故孩子們支持的資源。徐同學因為爸爸檢查出肺癌末期，媽媽也為了在醫院陪伴爸爸治療無法工作，家中頓失經濟來源，吳知道後，馬上請學校啟動急難救助基金並向校外機構申請補助金，讓孩子在生活上獲得支持，後續得知徐同學爸爸離世，吳會長持續積極聯絡社福團體及外界捐助，協助籌措喪葬費用，讓徐同學短期內不用為學業與家中經濟環境所困擾。

2022大選 新北市長 侯友宜 教育局

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