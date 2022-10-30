佛系招幕、特店資料不全 議員批熊好券2.0恐爛尾

為振興經濟，台北市再推出熊好券2.0，卻被北市議員發現缺失連連，包含佛係招募店家、宣傳效果不彰、特定合作店家資訊錯誤百出等，質疑台北市長柯文哲只顧選舉忽略市政，把熊好券2.0當作獲取選票工具，市府團隊也因市長即將卸任，螺絲鬆了掉滿地，要求各局處更新正確特店名單，並重新思考延長使用期限的可能性。

議員鍾佩玲說，先前熊好券1.0執行報告指出，執行成效不彰的主因之一為熊好券店家數偏低，導致民眾拿到熊好券卻找不到想消費的店家，這次熊好券2.0政策擬定時，各業管單位仍未設定各類票券店家目標數。

鍾佩玲表示，市府宣稱會透過官網及社群平台宣傳，但商業處僅在網站首頁有熊好店招募資訊，市場處及觀傳局僅有熊好券2.0資訊，體育局及文化局則無任何熊好券資訊，在熊好店採佛系招募情況下，使用期限又未考量重要節慶，如元旦連假等效益，使用率恐大幅下降。

鍾進一步指出，為避免再發生熊好券1.0票券都集中使用在百貨公司或大型連鎖店情況，熊好券2.0規畫「特定合作店家」，民眾在特店消費使用票券滿3張，可再獲3張相同票券，立意雖好，但特店資訊錯誤百出，部分符合資格店家難獲效益。

以運動券為例，健身中心連鎖店出現部分分店列為特店，部分卻無；非連鎖小班制瑜伽舞蹈場域理應符合特店資格，卻未列入；同為市府委外經營的游泳池，只因營運廠商不同，青年公園泳池為特店、玉成公園卻不是，令人不解，質疑認定的標準及依據為何？

另外，藝文券合作店家竟出現藥局、電器販售公司及機能服飾販售。鍾佩玲表示，熊好券2.0並非新政策，北市府卻出現一堆不該犯的錯誤。若是資訊錯誤，讓民眾白跑將徒增民怨，若非資訊錯誤，文化局在審核店家資格過程，是否有問題，否則理應為適用饗購券的店家，為何變成適用文藝券？

為避免熊好券2.0成爛尾振興政策，鍾佩玲要求，各業管單位應確實宣傳作業，有效增加熊好店家數量，提升熊好券2.0使用率，並在一周內重新檢視並更新正確的熊好券2.0特店名單，此外，為提升熊好券使用率，市府應思考延長熊好券2.0使用期限的可能性。

產發局回應，參考熊好券1.0第一波消費使用天數59天、使用率75％；第二波57天、72％；第三波31天、70％。把期限縮短仍可達到7成使用率，才設定熊好券2.0使用期限至今年12月18日下午24時截止，刺激消費。