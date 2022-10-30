板橋435限定活動11月12日登場 今年首度加入市集、樂團

新北市板橋435藝文特區，11月12日將舉行一年一度限定活動「開放工作室日」，除有25組多元精采的免費體驗工作坊及展演活動，更首度加入市集與音樂會，預計有30多組市集攤位及4組樂團表演。

新北市文化局長龔雅雯表示，435藝術聚落自2019年成立至今，推動藝術進駐計畫，進駐藝術家及團隊在此安心創作榮獲許多獎項，如近期入園金音創作獎的搖滾樂團The Tic Tac、入圍英國Depict 2022 Encounters Festival短影片徵選的新象創作劇團等，盼能形成獨有特色的跨域交流生態圈，也邀請民眾來一同參與支持。

其中開放工作室日為每年限定活動，民眾可進入創作空間與藝術家交流，面對面觀察藝術家工作的實況；有免費報名體驗工作坊，如老李手作工作室推出「釘線畫」體驗、藝術家游雅蘭與李彥蓁聯手推出古典攝影技法「氰版顯影」體驗；科技藝術家蕭言軒，則利用基礎電路的按鈕與燈泡，結合壓克力畫，讓參與者體會科技藝術的魅力，各項體驗工作坊將於 11月1日下午3時，於板橋435藝文特區臉書粉專開放線上報名。