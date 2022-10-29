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韓國街頭小吃搬進來台中新光三越 49家人氣品牌超好買

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越「韓國商品展」即日起至11月15日在10F天空劇場登場。記者余采瀅／攝影
台中新光三越「韓國商品展」即日起至11月15日在10F天空劇場登場。記者余采瀅／攝影

台中新光三越「韓國商品展」即日起至11月15日在10F天空劇場登場，號召49家人氣品牌，超過25款中部獨家超夯熱門商品，民眾不用搭飛機出國，也能享用韓國道地街邊小吃。

新光三越台中中港店營業課長楊士賢表示，「韓國商品展」今年引進許多人氣必吃韓劇街邊美食。其中，布帳馬車是韓劇的經典場景，熱播韓劇「鬼怪」中女主角恩倬跟鬼怪樸素的浪漫約會地點，「麗水浪漫布帳馬車」主打海鮮煎餅、冷拌麵、魚板湯、雞肉串等，帶民眾在台灣重溫劇裡溫暖的感動。

韓劇「非常律師禹英禑」裡劇中主角禹英禑最愛吃爸爸親手包的紫菜飯捲，來韓國展也能吃的到；「Pizza Chez」韓國首爾風披薩炸雞專賣店、「京城中華料理」的海鮮炸醬麵與泡菜雞蛋炒飯，今年都是首度參展。

另外，還有韓國傳統甜點「首爾堅果糖餅」、國民小吃「新明洞雞蛋糕」、韓國清州SACHANG市場必吃「Mini鯛魚燒/小豬燒」、「廣藏市場」元祖辣炒年糕、「韓味不二」韓式家常菜涼拌泡菜冬粉，全部應有盡有。

活動期間，持新光三越貴賓卡、銀卡、新光三越APP，當日單店於韓國商品展消費，單卡過卡達指定金額600、1500、2500元，即可至10F贈品處兌換指定贈品；10月30日香蕉牛奶人也將於現場與大小朋友見面拍照，活動當日於APP扣skm points 50點兌換香蕉牛奶乙瓶，限量50瓶。

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