「金趣咪獎」木育玩具創作競賽睽違1年登場 52件木製玩具巧思滿滿

因疫情關係，睽違一年的第七屆「金趣咪獎」木育玩具創作競賽今天在板橋新光金融大樓登場。來自全國150名的大小頑童們展出52件自製創意木質玩具，有兔子鼓手、台灣藍鵲自由飛翔、七巧創意食盒、翻轉的時鐘、戰鬥木頭陀螺、貓捉老鼠彈珠台等，甚至有遠從金門來參賽者，每件都充滿參賽者的巧思。

新北市玩具銀行一年回收30公噸的二手玩具，這些玩具超過9成由塑膠製成，玩具志工和醫生們常感嘆有這麼大量的玩具淪為廢棄物。因此社會局與台灣玩具圖書館協會自105年發起「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，提供大小頑童分享創作的木育玩具。

淡水竹圍高中二年級學生羅山昀從小喜歡畫畫和勞作，她利用家裡裝潢剩下的木頭，加上長期在陽明山國家公園觀賞鳥類，無師自通的創作「自由飛翔」作品，利用尼龍線串起台灣藍鵲的翅膀，輕輕拉扯即能展翅飛翔。

大同大學學生曾一如自稱從零歲開始玩玩具，她創作「兔子鼓手」，利用雷射切割，做成可以讓小朋友揹在胸前的大玩具，轉動時兔子會敲鼓，非常有趣。

大溪國中和羅浮高中國中部合作，兩位泰雅族學生羅義誠和黃韋在老師的指導下，用舊棧板創作「翻轉的時鐘」參賽。曾獲得多項獎項的黃旭宏，為了小孩親自設計巧食盒，利用台灣原木創作，比七巧板更精緻，除可拼圖遊戲外，上面還可以擺放歡吃的食物甜點。

另外，台東縣康樂國小的學生帶來了「變化陀螺」、苗栗縣公館國小和南庄國小師生的彈珠台和足球檯從懷舊童玩變化創新。台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，非常感謝新北市政府的全力支持和推動。

社會局張錦麗表示，透過木育玩具的推廣，串聯老幼關懷、跨代共融及自然永續，木頭質地溫潤質樸，自製玩具不僅讓孩子發揮創意學習，也能兼顧環境保護，愛護地球。