沅陵商店街促進會20周年 舉辦好鞋好襪嘉年華系列活動

台北市沅陵商店街促進會20周年，為協助商圈形塑特色活動及串聯行銷， 台北市商業處輔導沅陵商店街促進會於10月28日至11月6日辦理「2022好鞋好襪嘉年華」系列活動，除了有市集外，今天舉辦童話踩街漫遊，明天還有親子手作、街區走讀導覽活動。

商業處表示，沅陵商圈為名聞遐邇的「皮鞋一條街」，位於人文歷史悠久的城中區，鄰近台北市區精華地帶，保存老城區傳統特色，近年來受到消費型態轉型衝擊，盼透過串聯商圈店家，打造沅陵特色活動，走出傳統產業的創新之路。

商業處表示，這次「2022好鞋好襪嘉年華」於10月28日至11月6日舉辦，透過於徒步區封街創造舒適遊逛氣氛，邀請民眾來沅陵商圈店家及市集享優惠，並以「鞋」為中心，舉辦「童話踩街漫遊」、 親子手作、走讀導覽、快閃表演等特色活動，吸引民眾前來觀賞，活絡在地特色發展。

促進會表示，10月28日及10月30日現場有親子手作、街區走讀導覽活動，讓民眾深度瞭解商圈的特色文化；10月29日舉辦「童話踩街漫遊」，邀請大小朋友穿上新鞋參與扮裝遊行，熱鬧慶萬聖。

沅陵商店街促進會理事長廖鴻昌表示，為增加活動樂趣，10月28日至10月30日只要於指定店家消費滿500元，並至大會服務台捐贈電子發票，即可參加好運一把抓抽獎活動，除了有機會獲得可至35家指定店家使用的一般抵用券以及皮鞋服飾券外，還有多項精美家電好禮。