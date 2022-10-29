快訊

美議員支持台灣加入IPEF 竟是我方花大錢堆砌出來的？

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

沅陵商店街促進會20周年 舉辦好鞋好襪嘉年華系列活動

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市商業處輔導沅陵商店街促進會於10月28日至11月6日辦理「2022好鞋好襪嘉年華」系列活動。圖／商業處提供
台北市商業處輔導沅陵商店街促進會於10月28日至11月6日辦理「2022好鞋好襪嘉年華」系列活動。圖／商業處提供

北市沅陵商店街促進會20周年，為協助商圈形塑特色活動及串聯行銷， 台北市商業處輔導沅陵商店街促進會於10月28日至11月6日辦理「2022好鞋好襪嘉年華」系列活動，除了有市集外，今天舉辦童話踩街漫遊，明天還有親子手作、街區走讀導覽活動。

商業處表示，沅陵商圈為名聞遐邇的「皮鞋一條街」，位於人文歷史悠久的城中區，鄰近台北市區精華地帶，保存老城區傳統特色，近年來受到消費型態轉型衝擊，盼透過串聯商圈店家，打造沅陵特色活動，走出傳統產業的創新之路。

商業處表示，這次「2022好鞋好襪嘉年華」於10月28日至11月6日舉辦，透過於徒步區封街創造舒適遊逛氣氛，邀請民眾來沅陵商圈店家及市集享優惠，並以「鞋」為中心，舉辦「童話踩街漫遊」、 親子手作、走讀導覽、快閃表演等特色活動，吸引民眾前來觀賞，活絡在地特色發展。

促進會表示，10月28日及10月30日現場有親子手作、街區走讀導覽活動，讓民眾深度瞭解商圈的特色文化；10月29日舉辦「童話踩街漫遊」，邀請大小朋友穿上新鞋參與扮裝遊行，熱鬧慶萬聖。

沅陵商店街促進會理事長廖鴻昌表示，為增加活動樂趣，10月28日至10月30日只要於指定店家消費滿500元，並至大會服務台捐贈電子發票，即可參加好運一把抓抽獎活動，除了有機會獲得可至35家指定店家使用的一般抵用券以及皮鞋服飾券外，還有多項精美家電好禮。

親子 北市 電子發票

延伸閱讀

蔴園萬聖節嘉年華盛大登場 台中海線最大萬聖節活動

委託行點亮耶誕樹 基隆女兒李沁操刀有溫度的故事圖象

西門町反毒反詐嘉年華表演秀 還有仿真毒品氣味體驗

鄭朝方連3周辦親子嘉年華 毛小孩寵物萬聖派對明登場

相關新聞

韓國梨泰院事件 侯友宜：耶誕城活動安全最重要

韓國梨泰院發生踩踏事件造成嚴重傷亡，新北市長侯友宜今天表示，新北歡樂耶誕城活動的舉辦，安全最重要， 市府一定會守護市民到...

板橋435限定活動11月12日登場 今年首度加入市集、樂團

新北市板橋435藝文特區，11月12日將舉行一年一度限定活動「開放工作室日」，除有25組多元精采的免費體驗工作坊及展演活...

新北影響力論壇 導演、媒體人開講

新北市新聞局今天將推出「時刻不凡・新北影響力論壇」，由知名作家王文華擔任主持人，邀請新北成團的療癒系創作樂團守夜人擔任演...

華江整宅電梯限時段 改全日使用

北市地政局今年6月風光啟用萬華區華江整宅社區電梯，提供上千住戶使用，不過有住戶發現，該電梯僅開放上午6時到晚上10時，若...

扮「七龍珠」悟空 蔣萬安天母萬聖節發送糖果

台北市長候選人蔣萬安晚間參加天母萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，她打扮成日本動漫「七龍珠」中的主角悟空，在場內一一分送糖果給...

三芝王姵雱展現農村女力 奪下茭白筍冠軍

秋季是品嚐茭白筍的好時節。2022三芝茭白筍節今明2日於三芝區芝蘭公園熱鬧登場，新北市農業局長李玟頒發茭白筍評鑑冠軍，勉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。