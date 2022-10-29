六大扶輪社慷慨解囊 幫助失親學童
這幾年新冠疫情肆虐、意外事件頻傳，許多家庭失去至親，造成未成年的孩子遭逢難以承受的傷痛，台北同星扶輪社聯合台北圓山、中正、華山、大直與關渡5大扶輪社推動社區服務計畫，今天舉行捐贈儀式，贊助30萬元幫助失親學童。
台北同星扶輪社社長宋學維表示，同星社已連續兩年贊助失親兒基金會的巷「失親兒助學計畫」，捐款贊助達60萬元，平均每位失親學童每學期3千元，大約補助200位失親學童；希望能拋磚引玉，讓失親兒能在這條艱辛的人生道路上，獲得更多守護天使的關愛、陪伴及實質的協助。
失親兒基金會執行長顧美德表示，失親兒助學計畫的目的是希望集結企業界、民間社團、基金會或政府等社會大眾的資源，透過基金會全人關懷服務，在失親案家突遭變故時，成為即時的幫助，鼓勵失親兒在逆境突破，找回生命的價值與意義。
這次活動是由台北大直英迪格酒店公益贊助場地與設備，並有失親學童的樂團表演與畫作展覽。台北市政府社會局局長周榆修也親自到場表示支持，他說，新冠疫情影響社福公益團體的募捐相對減少，但6大扶輪社能慷慨解囊，協助這些曾經遭遇失去至親的孩子們，讓小朋友可以更有力量面對各項挑戰，完成學業，扶輪社的善舉讓基金會有更多能量，持續向前行。
周榆修說，感謝失親兒基金會長年來的努力，以及臺北市6大扶輪社的鼎力支持，讓扶輪社的服務精神與兒少服務結合，共同創造友善兒少的台北市。
財團法人台北市失親兒福利基金會於57年成立，96年轉型為基金會，在各界社會賢達的大力支持，服務了許許多多經歷失去親人的孩子，讓這些兒少在基金會的協助之下，透過各類培力計畫，學習各類生活技能、自我情緒管理及發展正向行為，提升孩子們自我形象、培養生活技能、團體溝通、團體領導能力，點亮孩子們的夢想，迎向嶄新的明天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言