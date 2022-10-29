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新北鼓勵優秀紀錄片創作 侯友宜：加碼拍攝基金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市紀錄片獎今日舉行頒獎典禮，公布決選前三名，並頒發年度13部優選影片得獎證書。圖／新北市新聞局提供
新北市紀錄片獎今日舉行頒獎典禮，公布決選前三名，並頒發年度13部優選影片得獎證書。圖／新北市新聞局提供

新北市紀錄片獎今日舉行頒獎典禮，公布決選前三名，並頒發年度13部優選影片得獎證書。新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎已經邁入第12年，市府透過競賽及放映，鼓勵、協助紀錄片的發展，感謝所有工作者的努力，用作品呈現這塊土地發生的大小事，讓大家細細品味感動的人生。

本年度第一名作品為張弘榤《鯨之聲》，第二名為徐靖倫《誰先說再見》，第三名為黃聖鈞、薛若儀《百夜縫生》，分別獲得獎座與獎金新台幣10萬、8萬、6萬元。

另外，因評審團一致認為今年度參賽作品議題多元、包羅萬象，決議增加一名特別推薦獎，並提供獎金新台幣3萬元，獲獎作品為夏鵬程、車怡岑《情況有點複雜》。

今年新北市紀錄片獎與看見．齊柏林基金會合作，於頒獎典禮後，邀請與會評審、導演、獲獎團隊共同於板橋秀泰影城觀賞紀錄片《看見台灣》，為10月30日即將在府中15紀錄片放映院展開的「2022新北市國際紀錄片月」揭開序幕，屆時13部年度優選作品也將進行首映，歡迎民眾一同觀賞。

侯友宜表示，為鼓勵優秀的紀錄片，明年徵件競賽優選作品拍攝基金提高到每部影片新台幣35萬元，讓團隊的拍攝資金更為充裕。另外，也將持續與看見．齊柏林基金會合作設獎，關注台灣環境議題。

2023新北市紀錄片獎徵件採線上報名，收件日期為112年1 月1日起至3月1日止，相關訊息及2022新北市國際紀錄片月放映資訊請上官方網站 http://www.doc.ntpc.gov.tw 或臉書搜尋「感動，無所不在」。

新北市紀錄片獎今日舉行頒獎典禮，公布決選前三名，並頒發年度13部優選影片得獎證書。圖／新北市新聞局提供
新北市紀錄片獎今日舉行頒獎典禮，公布決選前三名，並頒發年度13部優選影片得獎證書。圖／新北市新聞局提供

紀錄片 侯友宜

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