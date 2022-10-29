影／黃珊珊參加親子音樂會 選戰中難得放鬆開口唱歌

台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林之友基金會及億光文化基金會今天下午在大安森林公園露天音樂台舉辦「綠野仙蹤2022親子音樂會」。聲樂家簡文秀說，在疫情逐漸過去的時候，邀請大家到戶外走走，很開心看到這麼多人在下雨天共襄盛舉；億光董事長葉寅夫說，希望藉這次音樂會，把溫暖帶給有需要的朋友。

綠野仙蹤2022親子音樂會下午登場，參與演出的團體有北教大熱舞社、台灣戲曲學院帶來齊天大聖、民生國中管樂陶笛團、北市婦女合唱團、龤之聲男聲合唱團、新北建築師薩克斯風團。南方二重唱也帶來校園民歌組曲，接連演出秋蟬、木棉道、外婆的澎湖灣、浮雲遊子四首歌，經典的旋律讓台下的家長也情不自禁跟著合唱。

簡文秀說，今天活動特別保留席位給台北特殊教育學校、文山特殊教育學校、台北市啟明學校與台北市自閉症家長協會四個單位，有不少家長帶著這些學校的孩子到場參與。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊也出席活動，和葉寅夫、簡文秀及其他貴賓一同上台合唱「望春風」，黃珊珊全程都非常投入，從頭唱到尾。