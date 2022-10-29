新北民政局辦單身聯誼活動 17對配對成功

新北市民政局今在林口亞太生態園區舉辦第五場單身聯誼活動，30對單身男女分組進行各項團體競賽，包括槍林彈雨中守護堡壘的軟彈槍戰、不可能的任務之勇闖激光陣以及橫衝直撞的泡泡足球，現場笑聲不斷，在互動的過程中也產生戀愛氛圍，最後共17對配對成功。

民政局表示，新北單身聯誼活動透過豐富有趣的互動遊戲及浪漫交流時光，今年前四場好評不斷，配對率高達46.41%，共55對配對成功，許多單身男女凌晨報名，一早就打電話確認有沒有「上榜」，希望能夠在活動中找到契合的伴侶，邁向幸福的人生。

本場活動從「有點痛又不會太痛」的軟彈槍戰開始，單身男女分組手持軟彈槍瞄準敵方隊伍，利用地形互相掩護搶奪對方的寶物，在緊張刺激過程中考驗彼此默契；接著在雷射激光陣中用跨、鑽、爬等方式穿過層層關卡，同時也互相幫忙穿越光束，親密的接觸讓彼此臉紅心跳，產生曖昧氛圍。

最後重頭戲泡泡足球，單身男女們將自己套進大泡泡中，利用泡泡撞倒對手，整場比賽每個人在場上連滾帶摔也不用擔心受傷，許多人被撞倒在地上依然笑的合不攏嘴，現場歡笑不止，橫衝直撞的遊戲中擦出各種愛情火花，讓活動畫下完美句點。

在特教機構當老師的陸小姐表示，個性樂觀的她總能把生活安排的很充實，但還是希望可以有個人陪伴，偏偏工作領域中男生根本是稀有動物，於是她決定給自己創造機會，順便拓展生活圈。

另外在科技公司擔任工程師的閆小姐表示，任職於科技業的她都會被親朋好友說身邊應該不缺乏異性，無奈的是身邊的異性大多都是有家庭或另一半了。這次參加聯誼希望能找到可以進一步發展的對象，緣分雖然不能強求但需要主動爭取，祝福自己能夠找幸福。