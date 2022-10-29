新北市美展今頒獎 81作品藝術技巧呈現情緒

「2022新北市美展」今在新北市藝文中心舉行頒獎典禮，新北市副市長謝政達頒發獎項勉勵參賽者持續創作。今年美展共有油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別共81件得獎作品，作品題材多展現對時事的關注及向內探求自我，用藝術技巧手法，呈現藝術家情緒。

新北市副市長謝政達表示，新北市美展是新北最具指標性的美術類競賽，辦理34屆以來，不斷順應時代調整，從媒材分類、參賽者資格到作品規格，持續修訂、放寬，因此可以看見此次的得獎作品，在題材、尺幅、呈現方式上相當的多元與創新，這也是新北市美展始終貫徹的多元包容，獎掖創作的理念。

新北市美展今年徵件5類別共723件作品參賽，81件得獎作品，觀察創作趨勢多反映時事關注、日常生活或自我對話，或親情、或人生、或景物，用藝術技巧手法，呈現藝術家情緒。

版畫類第1名由韓國藝術家金炫辰作品「存在」獲得，其將自我與小草等其他生命之間連結，傾聽內心深處的獨白。其他如油畫類第1名洪俊銘「生活純粹的美好」、水彩類第1名游雯珍「擺廊」，皆透過尋常物件折射出城市生活的景象。