快訊

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

「府中搞什麼鬼」今登場 侯友宜發糖果小朋友搶翻

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
現場小朋友搶拿侯友宜手中糖果。記者李定宇／攝影
現場小朋友搶拿侯友宜手中糖果。記者李定宇／攝影

「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動今於新北市府中商圈登場，新北市長侯友宜帶著變裝民眾一起踩街遊行，沿路發送糖果給小朋友們。現場設置恐懼販賣所市集、不給糖就搗蛋、DIY手作、MOMO家族帶動跳等活動，下著毛毛細雨天氣，仍吸引許多民眾參加。

今晚隨著夜晚降臨，現場還有百鬼夜行遊街，以及人氣歌手柏霖、九九、徐暐翔演出，新北市長侯友宜表示，今年的府中萬聖節結合商圈街區營造計畫，舉辦萬聖節主題活動外，也透過亮點美學店家及友善店家的招募徵選，鼓勵店家美化自身店面，以營造美學環境方式呈現不一樣風貌的府中商圈。

經發局表示，府中搞什麼鬼是府中商圈代表性的活動之一，今年變裝競賽超過140組參與，除了趣味萌鬼組外還有專業猛鬼組，透過萬聖節變裝讓民眾能發揮創意。另外在地板橋區商圈景觀發展協會也全力配合活動，串聯超過100家店家共同推出萬聖節優惠。今年首度推出逃出封鎖線卡丁車體驗，途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。

經發局說，民眾參加活動可搭配新北購有禮振興方案，消費滿300元的發票線上登錄，可獲得1次抽露營車機會。另活動現場使用NewTaiPAY掃描活動QRcode即可獲得100元點數，限量4000名。

「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動今於新北市府中商圈登場。記者李定宇／攝影
「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動今於新北市府中商圈登場。記者李定宇／攝影
府中萬聖節現場下著毛毛細雨天氣，仍吸引許多民眾參加。記者李定宇／攝影
府中萬聖節現場下著毛毛細雨天氣，仍吸引許多民眾參加。記者李定宇／攝影

萬聖節 侯友宜

延伸閱讀

被問韓國瑜明天再來新北輔選是否同台？侯友宜：主辦單位安排

朱立倫、侯友宜合體林姿妙 批民進黨沒良心「3票」助攻

台中無人機影響飛安導致延遲降落 朱立倫要求強力執法

看富邦主場球賽終於有車位停了！　新北新莊運動公園地下停車場完工

相關新聞

韓國梨泰院事件 侯友宜：耶誕城活動安全最重要

韓國梨泰院發生踩踏事件造成嚴重傷亡，新北市長侯友宜今天表示，新北歡樂耶誕城活動的舉辦，安全最重要， 市府一定會守護市民到...

板橋435限定活動11月12日登場 今年首度加入市集、樂團

新北市板橋435藝文特區，11月12日將舉行一年一度限定活動「開放工作室日」，除有25組多元精采的免費體驗工作坊及展演活...

新北影響力論壇 導演、媒體人開講

新北市新聞局今天將推出「時刻不凡・新北影響力論壇」，由知名作家王文華擔任主持人，邀請新北成團的療癒系創作樂團守夜人擔任演...

華江整宅電梯限時段 改全日使用

北市地政局今年6月風光啟用萬華區華江整宅社區電梯，提供上千住戶使用，不過有住戶發現，該電梯僅開放上午6時到晚上10時，若...

扮「七龍珠」悟空 蔣萬安天母萬聖節發送糖果

台北市長候選人蔣萬安晚間參加天母萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，她打扮成日本動漫「七龍珠」中的主角悟空，在場內一一分送糖果給...

三芝王姵雱展現農村女力 奪下茭白筍冠軍

秋季是品嚐茭白筍的好時節。2022三芝茭白筍節今明2日於三芝區芝蘭公園熱鬧登場，新北市農業局長李玟頒發茭白筍評鑑冠軍，勉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。