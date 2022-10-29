「府中搞什麼鬼」今登場 侯友宜發糖果小朋友搶翻

「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動今於新北市府中商圈登場，新北市長侯友宜帶著變裝民眾一起踩街遊行，沿路發送糖果給小朋友們。現場設置恐懼販賣所市集、不給糖就搗蛋、DIY手作、MOMO家族帶動跳等活動，下著毛毛細雨天氣，仍吸引許多民眾參加。

今晚隨著夜晚降臨，現場還有百鬼夜行遊街，以及人氣歌手柏霖、九九、徐暐翔演出，新北市長侯友宜表示，今年的府中萬聖節結合商圈街區營造計畫，舉辦萬聖節主題活動外，也透過亮點美學店家及友善店家的招募徵選，鼓勵店家美化自身店面，以營造美學環境方式呈現不一樣風貌的府中商圈。

經發局表示，府中搞什麼鬼是府中商圈代表性的活動之一，今年變裝競賽超過140組參與，除了趣味萌鬼組外還有專業猛鬼組，透過萬聖節變裝讓民眾能發揮創意。另外在地板橋區商圈景觀發展協會也全力配合活動，串聯超過100家店家共同推出萬聖節優惠。今年首度推出逃出封鎖線卡丁車體驗，途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。