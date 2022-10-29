新北板橋30年老屋14萬戶 業者進駐議員盼舊屋翻新

新北市板橋區發展甚早，許多住宅建物已相當老舊，其中30年以上老屋達14萬7628戶，板橋區議員劉美芳今出席《翻你的老屋》裝修公司開幕時表示，翻新老屋牽涉許多專業技術及工程相關，可與市府危老政策結合，幫助許多板橋舊屋翻新。

新北市地政局資料顯示，新北市板橋區住宅屋齡平均已30.25年，30年以上老屋達14萬7628戶，其中50年以上老屋更有7萬5748戶。建物年齡過高易導致居住不適，甚至產生居安問題。業者看上板橋區許多老屋需重新改造，選擇落腳板橋區經營裝修公司《翻你的老屋》，並於今天開幕。

新北市板橋區議員劉美芳、葉元之、林國春今出席開幕，劉美芳表示，市面上有很多設計公司，但針對老屋翻修區塊是更獨特專業領域，牽涉到的細節必須靠專業的設計及建築師縝密檢驗，她提及新北市府持續推動都更及危老政策，很多房子年久失修苦無管道整建，針對老屋翻修可協助板橋舊屋翻新。