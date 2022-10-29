三芝王姵雱展現農村女力 奪下茭白筍冠軍

秋季是品嚐茭白筍的好時節。2022三芝茭白筍節今明2日於三芝區芝蘭公園熱鬧登場，新北市農業局長李玟頒發茭白筍評鑑冠軍，勉勵農友。現場不僅舉辦各項茭白筍趣味活動及豐富市集，活動期間還能到特約店家品嘗茭白筍風味餐、享優惠，讓民眾玩得開心吃得美味。

新北市茭白筍產於三芝、金山、石門、淡水一帶，其中又以三芝最為出名，土壤肥沃加上來自陽明山系純淨水質，造就支支纖長脆甜的茭白筍，為推廣三芝優質茭白筍，三芝區公所於芝蘭公園舉辦「三芝茭遊沐秋筍田」活動，

農業局表示，今年度帶殼組冠軍、剝白組冠軍及甜筍王分別由謝朝建、王姵雱及謝炳輝獲獎。其中剝白組王姵雱，是清潔隊的一員，因看著老公及公公每日辛苦下田，決定也投身加入種植，從零開始一步一腳印學習種植茭白筍知識，並且每天都到菜園、筍田，幾乎是全年無休，勤勞刻苦加上用心學習，讓王姵雱成功種出潔白無瑕的冠軍茭白筍。

王姵雱表示，獲得冠軍的秘訣就是適當水溫及優良水質，種植筍苗時最怕就是天氣太熱水溫太高，因為家中筍田接近八連溪上游，水溫較低且水質優良，才能讓茭白筍順利長大，並且認真做好田間管理、適時剝除黃葉、老葉，才能種出品質優良的茭白筍。

三芝區長王立文表示，今、明2日會場舉辦茭白筍闖關遊戲，只要參加並拍照打卡即可採筍體驗，每日限量240組。此外活動會場不僅設置「茭傲市集」，邀請在地農友及攤商販售新鮮現採茭白筍與茭白筍羹、炸茭白筍等茭白筍料理，以及各式小吃、文創手作小物等商品，同時常設「貨櫃市集」也於今日開幕，精選6家在地小吃、咖啡等特色店家進駐，將三芝美味帶給市民朋友。