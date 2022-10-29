50年老社區裝電梯 北市府限制使用時間住戶抱怨

北市地政局今年6月風光啟用萬華區華江整宅電梯，提供上千住戶使用，不過有住戶發現，該電梯僅開放6時至22時，若有行動不便者在其他時段回家，就無法使用電梯。議員就批評，市府應開放24小時使用，不要小鼻子小眼睛，反造成居民不便；地政局則回應，因為安全、使用率問題才線時段，本周因民眾陳情，昨天起改為24小時使用。

台北市萬華區華江整宅超過50年歷史，不少住戶為長者或行動不便者，地方議員爭取4年，今年6月24日啟用電梯。不過有住戶在社群平台發文，表示社區內有許多阿公、阿嬤，隨著年紀的增長，腿漸漸沒力，光是要爬上2樓挑高的樓梯都很吃力；市府在這個老社區建置了電梯，然而電梯卻非全日開放，僅6時到22時供住戶搭乘。

該住戶說，原以為裝了電梯，是為了讓在地居民更方便、更安全的回家，沒想到電梯還有限制使用時段，長者、推娃娃車的新手爸媽、行動不便者，社區居民得像灰姑娘一樣，趕在門禁前回家才有電梯搭。

北市議員應曉薇就認為，北市府管理國宅或其他新建公設都太囉唆管太多，門禁太嚴格，電梯搞半天卻又因為擔心有人破壞、安全或其他狀況就不開放，完全沒有便民，電梯做好就大方給居民使用，不要小鼻子小眼睛。

吳沛憶認為，華江整宅裝電梯就是要讓長者、行動不便的人方便進出，可說是一座無障礙設施。無法理解無障礙設施竟然要限時，難道行動不便的人就不會早出門或晚回家嗎？這座電梯的裝設得來不易，住戶更是期盼已久，呼籲市府不要好事做一半，無端造成住戶的困擾。

對此，地政局土地開發科長李奕芸回應，全台北市的天橋電梯、外掛式電梯，都是6時到22時，因為晚上使用率較低所以要節能，還有擔心安全問題，而本周民眾陳情後，華江整宅的電梯昨天起已24小時開放，也與新工處聯繫調整設定完成。