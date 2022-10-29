空軍三重一村 松柏成排成空氣清淨機

新北市眷村文化園區空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名，但是許多慕名而來的民眾初到一村，首先就會被園區高聳參天的樹木所震懾，新北市文化局表示，這些樹木多由老眷戶栽種，經過多年生長，已經成為天然的空氣清淨機，屏障園區不受空汙。

日治時期，三重是負責台北盆地空防安全的重要鎖鑰，因為空軍三重一村的位置鄰近淡水河口，對岸即為北市商業中心大稻埕及總督府(總統府)，日軍在此設置防砲台，並在地底下挖彈藥庫及運送彈藥的甬道，擔任攔截盟軍飛機轟炸台北橋及總督府的重責大任。

國民政府接手後，因思考這裡仍具戰備場域需求，將眷舍沿著大型防砲掩體邊坡興建，樹木種植點也因戰略用途，避免遮蔽掩體影響射擊。

空軍三重一村表示，園區樹木種類包括茄冬樹、鳳凰木、芭蕉樹、松柏、樟樹、肉桂樹等，有的樹齡超過70年，樹高甚至達四層樓以上，這些樹木乘載眷村世代人的記憶。

民國96年原眷戶朱楚雲將軍搬遷時，因為不捨庭院前的茄苳樹，還為它寫了一段話「這茄冬老樹是我好友，而今要和你分別，有依依不捨之感，祝你千年不老，有緣會來看你」，文化局將這段話寫入他家信箱中，感動許多人。