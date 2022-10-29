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汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，新北市政府自10月31日起至11月10日每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工，用路人提前改道通行。圖／新北市工務局提供
改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，新北市政府自10月31日起至11月10日每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工，用路人提前改道通行。圖／新北市工務局提供

新北市府為改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，自10月31日起至11月10日，每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工，請用路人提前改道並配合現場義交引導通行。

養工處指出，汐止貨櫃聯絡道為大型車輛往來高速公路及汐止市區交通要道，導致路面容易裂化耗損，以局部零星區塊修補仍無法維持道路品質，甚至影響行車安全，因此養工處特別將貨櫃聯絡道列為今年度計畫性全面銑鋪路段，提升用路品質。

養工處表示，施工期間欲前往國道1、3號的一般車輛，請改走禮門街及大同路2段。但15噸以上大貨車則因禁行禮門街和大同路，從國道1號北上方向來的15噸以上大貨車，提前在汐止匝道(10汐止)或新台五路匝道(12新台五路)下。

而從國道1號南下方向來的15噸以上大貨車，請提前於五堵匝道下。在汐止市區的15噸以上大貨車請改由新台五路及大同路3段銜接汐止匝道、五堵匝道及新台五路匝道上高速公路1、3號。

養工處提醒，15噸以上大貨車改道路線與一般車輛不同，請用路人配合現場義交人員引導通行，並注意各路口改道告示牌面。

汐止 國道

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