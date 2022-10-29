獨／新北美術館工程再延宕 戶外園區展演計畫生變

三鶯文創整合計畫的重點企劃鶯歌藝術季，為新北市文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館創立品牌活動，文化局原預計美術館戶外園區年底完工後，在該廣場設計展演節目，但因新工處遲遲未能如期完工，目前預計要延至明年春節前才能完成，導致文化局計畫泡湯，美術館籌備處表示，將配合工程進度調整展演方式。

造價27億元的新北市美術館，其中中央補助2億元，2019年開工後原定今年4月完工，但疫情影響目前預計年底完工，因台灣設計展明年10月即將在新北市美術館舉辦，美術館是否能如期完工交接已是燃眉之急。

而美術館旁面積10公頃的戶外園區，去年11月花費1.1億元將新建工程標出，原計今年6月完工，但戶外園區工程也不斷延宕，從6月延到9月、9月延到12月，目前則是預計明年過年前戶外園區才能完工。

新工處對此表示，由於工人不是確診就是在其他工地，工人相當難找，已經積極處理工班問題，由於戶外園區與美術館主體工程介面銜接問題，部分需拆除主體建築鷹架後才能進一步對園區施工，加上南側道路、土方整理、景觀燈等收尾工作，目前預計要到明年春節前才會完成。

新北市議員廖宜琨對此表示，去年11月標出的戶外園區工程，當時疫情已經相當嚴重，工期應提前納入疫情影響，目前完工時間已經延後至少7個月，新工處不該一直以疫情缺工缺料做為藉口，不斷延遲完工時間，不僅欺騙市民也折損民眾公共空間的使用權益。

而由於鶯歌藝術季是近年年底都會舉辦的展演活動，文化局原規劃戶外園區完工後在此處辦理展演，但目前按工程進度，鶯歌藝術季恐無法在此辦理。美術館籌備處則說，鶯歌藝術季原希望結合戶外園區作展演，推廣未來將完成的美術館知名度，但戶外園區展演計畫只能配合工程進度調整，可能改在其他場所以線上講座或走讀方式辦理，讓鶯歌藝術季持續舉行。

戶外園區分為文化局及新工處兩單位同時施工，新工處負責部分包括銜接建築戶外工程、捷運車站人行橋、中軸大道聯絡動線、西側大舞台等。工務局解釋，美術館工期一期建物主體需與二期戶外園區配合很多介面，一期部分受疫情影響，去年工程會有展期規定，二期部分，包括藝術街坊、人行道有很多介面討論變更設計，也是延期因素，目標仍朝向年底完工，希望如期在此舉辦活動，但開園前仍須先確認工程都做到位。