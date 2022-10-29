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明年元旦正式營運 新莊運動公園停車場 12月免費停

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園完工，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。記者張睿廷／攝影
新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園完工，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。記者張睿廷／攝影

新北市府昨天舉行新莊運動公園地下停車場啟用典禮，12月1日起試營運開放免費停車1個月，明年元旦正式營運，耗資10億餘元，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。民代認為，新北仍有許多舊社區極度缺乏停車場，希望市府能再加把勁。交通局回應，目前興建中停車場共有9個，預計能再提供汽車格2422位、機車格1913位。

新莊運動公園周邊都是舊社區，緊鄰棒球場、體育館，每次有球賽時，就會出現停車位不足的情形，導致球場周邊道路嚴重堵塞，停車問題已成當地一大困擾。

市長侯友宜表示，新莊為新北人口第二多的行政區，北側有新北產業園區，西、南側的塭仔圳市地重劃區，經歷50年不變，現在正在改變；新莊運動公園地下停車場提供636格汽車停車位及189格機車停車位。

交通局長鍾鳴時表示，新莊運動公園地下停車場緊鄰棒球場、田徑場、體育館、運動中心等四大場館，將利用自然通風井將空氣引導至地下樓層之外，建置8格電動車位，並有電動車專用滅火毯保障安全。

市議員陳科名表示，樂見新北市府在此興建大型停車場，不過不管是新莊還是新北市其他地方，都仍有許多舊社區，這些老舊房屋沒有地下停車場，所以目前所做的都還不夠，需闢建更多停車場解決停車問題。

交通局指出，目前規畫與興建中9個停車場，包含板橋五權公園地下停車場等，可提供汽車格2422位。

停車場 建中

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