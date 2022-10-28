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重返「本山四坑」採金歲月 黃金博物館5G體驗11／4登場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
重返「本山四坑」採金歲月，黃金博物館5G體驗11／4登場。圖／黃金博物館提供
重返「本山四坑」採金歲月，黃金博物館5G體驗11／4登場。圖／黃金博物館提供

黃金博物館礦坑虛實新體驗，11月4日登場，「透視礦山」展覽於新展覽館舍大地館首次導入5G設計礦坑虛擬實境，讓民眾打破時空限制，返回昔日「本山四坑」大著金的年代。「本山五坑」金礦坑，歷時2年修復即將完工，民眾可透過虛實雙重體驗，穿越礦山時空，感受台灣採金的風華歲月。

新北市政府文化局龔雅雯局長表示，水金九地區是台灣世界遺產潛力點之一，受到火山、季風等影響，形成豐富的地質資源，也帶動臺灣特殊的金銅礦業人文歷史發展。

她說，礦坑保存與活化可說是礦業文化保存的核心，這次新北市政府與文化部合作推出「透視礦山」5G展，並斥資近2000萬進行「本山五坑」金礦坑修復，使昔日的礦坑地景與文化持續邁向未來，也宣示了新北市政府在礦業保存發展走向新的里程碑。

黃金博物館「透視礦山」展覽將在博物館園區中心的大地館開展，這次透過5G技術重現民國50年代的「本山四坑」採礦榮景，讓四坑與五坑打破時空限制相互輝映。民眾將有VR體驗「深入坑道」、10公尺寬沉浸式互動投影「流金時光」等豐富多元的金礦坑體驗，穿梭金瓜石的時空，感受礦工生活的點滴。

除了2樓的5G體驗外。民眾還可在1樓和3樓的展示中，從礦石、地質、生態、聚落等不同視角，認識水金九的礦山地景與人文的互動關係，挖掘更多地質保育的內容與意義。

自11月1日起至11月30日止，民眾於博物館賣店選購「礦山小徽章」文創品及「礦山誌」出版品，皆可享8折優惠，更多活動資訊請上黃金博物館官網粉絲頁查詢。

重返「本山四坑」採金歲月，黃金博物館5G體驗11／4登場。圖／黃金博物館提供
重返「本山四坑」採金歲月，黃金博物館5G體驗11／4登場。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 礦山 金瓜石 世界遺產

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