北投賴氏祖厝今開幕 將結合食農教育賦予建築新生命

台北市文化局今天表示，台北市歷史建築「北投賴氏祖厝」今天舉辦開幕活動，成為文化局「老房子文化運動計畫」第21處開幕營運的文化資產，文化局透過「老房子文化運動計畫」引入民間力量，並與營運單位共同投入近2400萬元經費修復活化賴氏祖厝，讓佇立在福星公園中的百年老屋與市民重新見面，後續營運團隊將透過文創及藝術活動，同時結合食農教育，賦予歷史建築新生命。

文化局表示，「北投賴氏祖厝」位於北投區福星公園，約建於1915年，並於2006年登錄為歷史建築，建物為紅磚造一層樓，屋頂為兩批水斜屋頂，正門入口有凹壽設計，及疊澀出簷，並有傳統式磚百葉，周圍有古井、龍眼樹，形成完整歷史意象，是本區少數原貌保存墾拓時期的見證。

文化局表示，該歷史建築經歷洲美地區開發徵收，由文化局保留下來，並透過「老房子文化運動計畫」公私協力進行後續修復及活化再利用，是文化局該項計畫中目前唯一的閩式磚造建築。

文化局副局長田瑋致詞時表示，北投賴氏祖厝經過歷史調查，建物正身已經有超過百年的歷史，同時有精美的泥塑剪粘，是洲美地區非常少見的傳統閩南式建築，文化局除了主體正身的修復外，也在右護龍保留了過往唭哩岸石和紅磚的建材，並結合後面的榕樹、龍眼樹、水井等景觀，象徵了聚落的文化傳承。

田瑋說，感謝營運團隊影拾文創股份有限公司發揮創意，投入老房子文化運動的行列，並用心處理庭院綠化和食農園區，歡迎在地鄰里居民一同親近文化資產，也期待賴氏祖厝能夠持續發揚歷史價值，創造更多文化故事。

文化局表示，文化局在2021年至2022年間，投入近1600萬元，進行賴氏祖厝正身及右側護龍的修復，保留庭院古井、龍眼樹等生活型態特徵；並由影拾文創股份有限公司耗資近800萬進行活化與再利用，營運團隊規劃結合歷史建築與藝文展演、文創市集、繪畫手作以及食農教育課程，並在此創立「心田居」文創品牌，借意「悠遊樂居在心中的一畝田」，讓民眾穿梭於歷史與藝文中，而得到身心靈療癒。