北市又見樹倒 議員戴錫欽：應重新檢討路樹巡檢機制

台北市松山區民生東路五段與新中街口發生路樹倒塌，一棵「白千層」倒下卡在馬路中間。市議員戴錫欽表示，上午路樹倒下已經壓壞交通號誌，行人幾乎無法通行，已請警方來指揮交通，並請公園處來協助移除。他也要求，市府應重新檢討路樹巡檢機制。

戴錫欽說，今天上午民生東路五段與新中街口的路樹倒塌，已經壓壞交通號誌，路樹卡在馬路上，行人幾乎無法通行，所幸沒有車輛毀損，無人傷亡，已請警方來指揮交通，並請公園處來協助移除。

戴錫欽批評，每年公園處都有樹木巡檢預算，難道沒有落實？應釐清這次個案和褐根病是否有關？且應檢討現行樹木巡檢制度，哪個環節易有疏漏，才能防範於未然。

戴錫欽表示，今天台北市天氣除偶有雨外，並無強風豪雨，但路樹卻直接倒下，顯然是樹木本身早有狀況；而就在相隔30公尺附近，8月25日才有另一棵路樹倒塌，如此頻繁發生，民生東路鄰近樹木，都應全面逐一進行體檢。

戴錫欽說，市府應重新檢討路樹巡檢機制，將預算花在刀口上；且應即將全市可能發生的類似個案的路樹彙整，全面清查。若預算不足，則應動支災害準備金或第二預備金，以避免道路暗藏不定時危機。