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汐止姜子寮路便橋坍方很不便 地方會勘搶修

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區姜子寮路的一處便道豪大雨沖刷下坍方，造成居民進出不便。圖／觀天下有線電視提供
汐止區姜子寮路的一處便道豪大雨沖刷下坍方，造成居民進出不便。圖／觀天下有線電視提供

汐止區姜子寮路的一處便道，在之前的豪大雨沖刷下坍方，造成居民進出不便，所以，新北市議員張錦豪服務處今（28）日就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠儘快搶修，讓民眾進出更安全。

東山里長林錦定說，汐止區姜子寮路在前陣子的連續豪大雨，一處早期由民眾自行搭建的便橋坍方，第一時間相關單位也拉起封鎖線，避免登山及民眾行經時發生危險，而當時便橋因為是提供砂石等材料給民眾自己蓋的，所以，政府單位並沒有列案，現在斷裂通行不安全，希望相關單位能夠協助改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，今天來看姜子寮路61巷，在前陣子急降雨的時候把這條路兩處地方沖毀坍方，所以，請相關單位來進行初步會勘，討論後請區公所先朝搶修的方式處理，這樣在時效上會快一點，至於進一步的災後復建要再請市府農業局會勘研議。

汐止 議員 災後

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