快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

雨炸、鳥襲曝慘況 瑞芳吉安里屋頂菜園重整

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里的屋頂菜園受到大雨炸和群鳥襲擊，心血全毀。里長謝永昌及志工趁著好天氣重整菜園，盼趕快恢復元氣。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里的屋頂菜園受到大雨炸和群鳥襲擊，心血全毀。里長謝永昌及志工趁著好天氣重整菜園，盼趕快恢復元氣。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里的屋頂菜園今年受到大雨炸和群鳥襲擊，許多蔬菜瓜果類都因水分過多而裂開，連還未種下的菜苗都被鳥兒吃個精光，讓里長謝永昌和志工多年來的心血欲哭無淚，只能趁著好天氣重整菜園，也加入許多冬季的新菜苗，希望讓屋頂菜園趕快恢復元氣。

瑞芳區吉安里活動中心的屋頂空中菜園，由里長謝永昌及志工種植照顧，種植多達上百種的蔬菜，水果還有香草植物，里長對於這些種類可說是如數家珍，但近日到屋頂上查看，讓里長和志工都很無奈。

原來是因為前兩周的颱風外圍環流影響，瑞芳地區豪大雨雨炸兩個星期，讓屋頂菜園因為一時排水不良，全都泡在雨水中爛掉，另外還有菜苗也被鳥群吃個精光，都還沒種下就已經無法使用，面對這種「天災」，里長也只能無奈苦笑。

吉安里長謝永昌表示，吉安里的空中菜園，品項真的非常多，這幾年也有不少學生和團體紛紛慕名而來，成為食農教育最好的自然教室，因此他也加快腳步整頓菜園，要讓屋頂菜園趕快恢復往日榮景，並期待冬季蔬果的收成。

瑞芳 食農教育

延伸閱讀

瑞芳柑坪里打造櫻花廊道 民眾期待花開期

瑞芳傑魚里鼓勵來共餐 接送服務長者揪感心

瑞芳濱海公路76K 休旅車與載鴿子小貨車對撞2人送醫

瑞芳前偵查隊長遭控貪汙無罪 提國賠付58萬律師費夢碎

相關新聞

北車K區地下街招商 曝法律漏洞

台北車站K區地下街商場及停車場公開招標，市議員應曉薇指出，誠品原拿下地下街經營權，向市府請求減租不成解約，但今年9月市府...

空軍三重一村 松柏成排成空氣清淨機

新北市眷村文化園區空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名，但是許多慕名而來...

汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

新北市府為改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，自10月31日起至11月10日，每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工...

獨／新北美術館工程再延宕 戶外園區展演計畫生變

三鶯文創整合計畫的重點企劃鶯歌藝術季，為新北市文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館創立品牌活動，文化局原預計美術館戶外...

明年元旦正式營運 新莊運動公園停車場 12月免費停

新北市府昨天舉行新莊運動公園地下停車場啟用典禮，12月1日起試營運開放免費停車1個月，明年元旦正式營運，耗資10億餘元，...

重返「本山四坑」採金歲月 黃金博物館5G體驗11／4登場

黃金博物館礦坑虛實新體驗，11月4日登場，「透視礦山」展覽於新展覽館舍大地館首次導入5G設計礦坑虛擬實境，讓民眾打破時空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。