雨炸、鳥襲曝慘況 瑞芳吉安里屋頂菜園重整

瑞芳區吉安里的屋頂菜園今年受到大雨炸和群鳥襲擊，許多蔬菜瓜果類都因水分過多而裂開，連還未種下的菜苗都被鳥兒吃個精光，讓里長謝永昌和志工多年來的心血欲哭無淚，只能趁著好天氣重整菜園，也加入許多冬季的新菜苗，希望讓屋頂菜園趕快恢復元氣。

瑞芳區吉安里活動中心的屋頂空中菜園，由里長謝永昌及志工種植照顧，種植多達上百種的蔬菜，水果還有香草植物，里長對於這些種類可說是如數家珍，但近日到屋頂上查看，讓里長和志工都很無奈。

原來是因為前兩周的颱風外圍環流影響，瑞芳地區豪大雨雨炸兩個星期，讓屋頂菜園因為一時排水不良，全都泡在雨水中爛掉，另外還有菜苗也被鳥群吃個精光，都還沒種下就已經無法使用，面對這種「天災」，里長也只能無奈苦笑。

吉安里長謝永昌表示，吉安里的空中菜園，品項真的非常多，這幾年也有不少學生和團體紛紛慕名而來，成為食農教育最好的自然教室，因此他也加快腳步整頓菜園，要讓屋頂菜園趕快恢復往日榮景，並期待冬季蔬果的收成。