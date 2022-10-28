汐止萬聖節踩街週六登場 邀大小朋友搗蛋去

萬聖節就要到了，新北市議員廖先翔與汐止區中小學家長協會將舉辦萬聖節踩街嘉年華活動，10/29（六）早上九點，在汐止火車站信義出口廣場集合，大小朋友一起上街頭搗蛋要糖吃。

新北市議員廖先翔表示，汐止兩年前舉辦了第一次的萬聖節踩街活動，是由服務處及汐止區中小學家長協會以及許多汐止在地學校一起舉辦，去年因為疫情的關係停辦，在疫情趨緩下，確定會在這個星期六早上九點在汐止火車站信義出口廣場集合。

汐止區體育會主辦，以及新北市議員廖先翔、汐止區中小學協會、汐止城市愛樂以及汐止人文藝術多元發展協會所共同舉辦的，2022水返腳萬聖節踩街嘉年華活動，就要在10/29日登場，雖然，天公不作美，但也啟動雨天備案，集合地點將改在汐止火車站前廣場，今年新北市議員廖先翔也將裝扮成進擊的巨人中角色，和大家一起上街頭搗蛋要糖吃。

廖先翔指出，原本是規劃在遠雄廣場集合，但擔心下雨，所以，改在汐止火車站信義廣場有遮掩的地方集合，會往忠孝東路的方向前進，到了忠孝東路後右轉，沿路許多配合的商家都會準備一些糖果餅乾發給小朋友，接著再走到秀峰路口後右轉，回到火車站秀峰路的廣場，完成這次的踩街，過程中我們也準備了一些表演在火車站廣場，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友星期六早上九點鐘一起到汐止火車站信義廣場集合，會帶著汐止所有小朋友到街上去搗蛋要糖果。

萬聖節活動總召何美英說，10/29日舉辦水返腳萬聖節踩街嘉年華，前年舉辦過，民眾反應很熱烈，沿路許多店家也反應希望能夠參與，所以，今年有特地和十個店家合作參與，讓小朋友可以開心沿路搗蛋要糖吃。

汐止區中小學家長協會副理事長吳晨穎則說，學校學校生報名的很熱絡，這次有準備google表單提供報名，所以，汐止民眾參與踴躍，提醒大家星期六早上記得到汐止火車站信義廣場集合。