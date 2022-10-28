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救溺更快速 新北消防隊獲贈電動遙控救生圈

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
台北滬尾扶輪社捐贈電動搖控救生圈3台予新北市政府消防局第三救災救護大隊，可迅速將溺水者拖救回岸邊。圖／紅樹林有線電視提供
台北滬尾扶輪社捐贈電動搖控救生圈3台予新北市政府消防局第三救災救護大隊，可迅速將溺水者拖救回岸邊。圖／紅樹林有線電視提供

台北滬尾扶輪社為回饋社會及強化公共消防安全，捐贈Ingenious Safety S1電動搖控救生圈3台予新北市政府消防局第三救災救護大隊，今（28）日於淡水區觀潮廣場舉行舉辦捐贈典禮，「電動遙控救生圈」搭配高精密度GPS，可迅速將溺水者拖救回岸邊。

新北市政府消防局長黃德清表示，第三救災救護大隊轄內涵蓋淡水河流域及北海岸，每年都有近百件救溺案件，這次感謝台北滬尾扶輪社本次捐贈新式救溺裝備器材「電動遙控救生圈」，其具備無線遙控操作可雙向行駛、垂直翻轉、有效操作距離達400公尺、載人救援可達每秒2公尺，並搭配高精密度GPS，可失聯後自主返航，可運用於抵抗浪襲及艱困水域等各種環境下執行任務，迅速將溺水者安全拖救回岸邊。

台北滬尾扶輪社長莊評州說，第三救災救護大隊轄內涵蓋淡水河流域及北海岸，「電動遙控救生圈」可減少消防人員在執行救溺勤務的危險性，並爭取黃金救援時間，讓新北市水域救援倍增戰力。

新北市政府消防局長黃德清表示，淡水區是觀光勝地，各遊憩沙灘常湧現觀光遊客，當溺水意外發生時，消防人員可藉遠端遙控操控，對溺水者進行快速救援，有助提升救援效率，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防救災安全之議題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

淡水河 溺水 消防員 新北

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