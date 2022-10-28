快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

精心裝扮玩萬聖節 金山區長動漫裝扮與童同樂

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區長廖武輝特別選時下最夯的動漫角色來裝扮，與金山學童共度萬聖節。圖／紅樹林有線電視提供
金山區長廖武輝特別選時下最夯的動漫角色來裝扮，與金山學童共度萬聖節。圖／紅樹林有線電視提供

下週一就是萬聖節，不少的學校都會帶著學童裝扮、遊行踩街要糖去，不只是街上的店家，區公所也常常是學童萬聖節會光顧的機關之一，為融入節日，和小朋友一起創造難忘的萬聖節回憶，金山區長廖武輝特別選時下最夯的動漫角色來裝扮，與金山學童共度萬聖節。

金山區長廖武輝表示，萬聖節到，區內的學校、幼兒園小朋友都會精心裝扮來到區公所，帶來可愛、萌度爆表的表演，而公所也的會準備糖果給小朋友，不過為了更加的融入節日，與孩子們共創難忘回憶，每次萬聖節到總會特別裝扮與小朋友們互動，今年扮成間諜家家酒的黃昏，要與學童一起展現創意與自信。

在金山國小附設幼兒園，也舉辦了一場萬聖節派對，區長與學童一起裝扮、唱跳，並且也準備了糖果要跟小朋友們分享萬聖節的喜悅。此外，每每萬聖節一到，小朋友們總是糖果吃得開心，家長卻是為了孩子的裝扮而煩惱，就有家長直接透過網路購物，幫孩子裝扮的獨一無二又有創意。

公主、英雄、童話系列角色，還有水果風格裝扮，每年到了萬聖節就是父母展現創意、孩子表現自信的時刻，區公所也期待透過融入節日，裝扮同樂，與學童們一起展現自信，共創難得的佳節記憶。

萬聖節 金山

延伸閱讀

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

電商雙十一開打！動漫最強檔優惠活動 推出11元秒殺品

萬聖假期限定！動漫Coser大集合 裝扮入園劍湖山只要99元

新北防災知識小學堂融核安 副市長：除役前核安不鬆懈

相關新聞

北車K區地下街招商 曝法律漏洞

台北車站K區地下街商場及停車場公開招標，市議員應曉薇指出，誠品原拿下地下街經營權，向市府請求減租不成解約，但今年9月市府...

空軍三重一村 松柏成排成空氣清淨機

新北市眷村文化園區空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名，但是許多慕名而來...

汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

新北市府為改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，自10月31日起至11月10日，每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工...

獨／新北美術館工程再延宕 戶外園區展演計畫生變

三鶯文創整合計畫的重點企劃鶯歌藝術季，為新北市文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館創立品牌活動，文化局原預計美術館戶外...

明年元旦正式營運 新莊運動公園停車場 12月免費停

新北市府昨天舉行新莊運動公園地下停車場啟用典禮，12月1日起試營運開放免費停車1個月，明年元旦正式營運，耗資10億餘元，...

重返「本山四坑」採金歲月 黃金博物館5G體驗11／4登場

黃金博物館礦坑虛實新體驗，11月4日登場，「透視礦山」展覽於新展覽館舍大地館首次導入5G設計礦坑虛擬實境，讓民眾打破時空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。