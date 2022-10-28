精心裝扮玩萬聖節 金山區長動漫裝扮與童同樂

下週一就是萬聖節，不少的學校都會帶著學童裝扮、遊行踩街要糖去，不只是街上的店家，區公所也常常是學童萬聖節會光顧的機關之一，為融入節日，和小朋友一起創造難忘的萬聖節回憶，金山區長廖武輝特別選時下最夯的動漫角色來裝扮，與金山學童共度萬聖節。

金山區長廖武輝表示，萬聖節到，區內的學校、幼兒園小朋友都會精心裝扮來到區公所，帶來可愛、萌度爆表的表演，而公所也的會準備糖果給小朋友，不過為了更加的融入節日，與孩子們共創難忘回憶，每次萬聖節到總會特別裝扮與小朋友們互動，今年扮成間諜家家酒的黃昏，要與學童一起展現創意與自信。

在金山國小附設幼兒園，也舉辦了一場萬聖節派對，區長與學童一起裝扮、唱跳，並且也準備了糖果要跟小朋友們分享萬聖節的喜悅。此外，每每萬聖節一到，小朋友們總是糖果吃得開心，家長卻是為了孩子的裝扮而煩惱，就有家長直接透過網路購物，幫孩子裝扮的獨一無二又有創意。

公主、英雄、童話系列角色，還有水果風格裝扮，每年到了萬聖節就是父母展現創意、孩子表現自信的時刻，區公所也期待透過融入節日，裝扮同樂，與學童們一起展現自信，共創難得的佳節記憶。