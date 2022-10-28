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莫德納次世代放寬12歲追加劑 新北今起預約下月開打

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中央流行疫情指揮中心宣布開放莫德納次世代雙價原型株+BA.1疫苗追加劑接種對象，年齡放寬到12歲以上民眾。圖／新北市衛生局提供
中央流行疫情指揮中心宣布開放莫德納次世代雙價原型株+BA.1疫苗追加劑接種對象，年齡放寬到12歲以上民眾。圖／新北市衛生局提供

為增加民眾免疫力，中央流行疫情指揮中心10月27日宣布，開放莫德納次世代雙價原型株+BA.1疫苗追加劑接種對象，年齡放寬到12歲以上民眾，對象包括尚未接種追加劑可接種第3劑，及已完成單價疫苗追加劑接種者可接種第4劑，且間隔上一劑滿84天者。

新北市衛生局提供新北市covid-19疫苗預約接種系統及283家合約院所預約或現場掛號接種方式，第10期預約接種系統自今起至晚上8時開放預約，預約接種時間為11月1日至11月6日，第11期11月2日起至11月4日，每日上午9時至晚上8時開放預約，預約接種時間為11月7日至13日，接種地點為新北市合約院所、中和Global Mall及五股公民會館接種站。

新北市第10期疫苗預約系統開放時間為10月26日至10月28日，因應中央疫情指揮中心10月27日晚間宣布開放12至17歲莫德納次世代疫苗接種追加劑，因此系統立即臨時加開這個年齡層的預約。若民眾來不及在這一期完成預約，第11期開放預約時間為11月2日至4日，仍可提供12至17歲民眾預約莫德納次世代疫苗接種。

新北市COVID19疫苗接種預約系統：https://vacbooking.ntpc.gov.tw

次世代疫苗 莫德納 新北

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