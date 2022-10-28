786坪公有地長期遭私佔成停車場牟利 新北市改闢五股新公園

五股區天乙路靠觀音坑溪附近約786坪公有土地，過往長期遭占作停車場使用，經養工處排除占用並透過土地活化方式重新闢建公園，導入全齡概念以開闊、舒適、親子共融打造公園綠地，預計11月4日正式亮相。

五股成子寮地區為聯絡三重、蘆洲、八里與淡水等地之樞紐，與洲子洋重劃區毗鄰，住宅廣布人口稠密。經市府團隊清查附近土地，位於觀音坑溪天乙路附近約有2600平方公尺公有土地，遭民眾長期占作停車場，在協調排除占用後，以共融式遊戲場方向進行規劃，包括爬繩、鳥巢鞦韆、親子鞦韆、旋轉網塔、跳床、翹翹板等設施，另有土丘溜滑梯。

養工處指出，本公有地遭占的範圍經排除後，隨即邀集本府新工處、五股區公所等單位共同研議活化方案，決議以兒童公園遊戲場設置較能符合地方需求，小朋友可登至土丘頂端俯瞰公園全景，增加小朋友遊玩樂趣；另考量一般民眾也有使用需求，周邊亦設有步行空間及體健設施，而公園鄰近山區，民眾與兒童在此遊玩同時也能親近大自然。

工務局表示，本案於新闢共融遊戲場，激發兒童遊戲想像力的同時，並考量當地民眾機車停放需求，增設機車格72格、身障機車格1格，另於規劃時一併建置全區娃娃車、輪椅出入等無障礙動線，並栽種樹木、花卉植物以增加開闊性，打造綠意盎然的步行空間，為民眾提供一適合親子活動的特色公園。