府中15影展 大時代主題下月起特映

府中1511月、12月推出大時代主題影展，精選國內外佳作包含紀錄片《我那遙遠的呼喚》、紀錄動畫片《漂浪人生》以及劇情長片《戰火狂愛》等作品，藉由影像回顧屬於那個時代的故事。同時安排於「館慶特映」時放映高雄電影節閉幕片《山中森林》以及金馬影展兩部首映紀錄片《無邊》、《九槍》，讓影迷先睹為快。

新北文化局表示，主題單元選映坎城影展閉幕片《戰火狂愛》，影片以詩意的視角，刻劃外籍軍人面對戰爭的恐懼和思鄉情懷。奧斯卡三項提名的《漂浪人生》，結合手繪動畫和紀實影像，觸動文化最底層的真誠感受，呈現因為戰爭而被迫流離失所的人們共同遭遇。

金獎名導華特沙勒斯的顛峰之作《革命前夕的摩托車日記：數位修復版》，讓觀眾跟隨鏡頭踏上南美洲神秘國度，感受無比壯闊的影像魅力。紀錄片《我那遙遠的呼喚》，導演走訪印度、緬甸、日本及臺灣，透過駐印遠征軍及日軍遺屬、台灣兵及後裔的故事，帶領我們重返戰地，省思這場跨國聯合戰爭的啟示。

府中15並安排「新北市國際紀錄片月」和「新北學生影像新星獎」兩個單元。新北市國際紀錄片月放映新北市紀錄片獎優選作品、紀錄台灣故事的創作以及國際紀錄片影展獲獎影片。

新北學生影像新星獎將放映48部學生短片入圍作品，影片題材多元，舉凡同儕關係、世代隔閡，皆透過貼近日常的觀點，讓觀眾一探青春的靈魂。

府中15規劃館慶特映新片速遞單元，精選新銳導演姜寧的首部長片，試圖為類型片賦予新風格的黑幫電影《山中森林》；金馬獎得主楊力州導演的新作《無邊》以及蔡崇隆導演入圍本屆金馬獎最佳紀錄長片《九槍》，每場放映結束後將邀請導演、影人與觀眾進行映後座談。