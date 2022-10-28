三鶯機車練習場 今起開放民眾使用

新北市高灘處考量機車路考新制上路後難度增加，規劃利用三鶯大橋旁高灘地空間，設置三鶯機車練習場考照練習場，今起正式開放，該練習場標誌標線參考台北區監理所考場平面配置劃設，場地內也設有照明設施，提供民眾安心練習空間。

高灘處表示，該練習場標誌標線，是參考台北區監理所考場平面配置劃設，場地內也設有照明設施。練習場啟用後，除了可分流各機車練習場之使用人潮，讓準機車騎士練好再考，更能幫考照族提升路考過關的機率，未來上路後也更能發揮騎車技巧，維護自己及他人的安全，讓家人更放心。

新北河濱公園除了三鶯機車練習場，還有光復、浮洲、新莊、龍門、山佳、二重疏洪道、永和等共8座機車練習場，提供民眾更便利、安全並符合實際路考標準的機車練習空間，免於在穿梭的市區道路上練習的風險，更提升河濱園區的使用頻率。