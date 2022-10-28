快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三鶯機車練習場 今起開放民眾使用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市高灘處利用三鶯大橋旁高灘地空間，設置三鶯機車練習場考照練習場，今起正式開放。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處利用三鶯大橋旁高灘地空間，設置三鶯機車練習場考照練習場，今起正式開放。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處考量機車路考新制上路後難度增加，規劃利用三鶯大橋旁高灘地空間，設置三鶯機車練習場考照練習場，今起正式開放，該練習場標誌標線參考台北區監理所考場平面配置劃設，場地內也設有照明設施，提供民眾安心練習空間。

高灘處表示，該練習場標誌標線，是參考台北區監理所考場平面配置劃設，場地內也設有照明設施。練習場啟用後，除了可分流各機車練習場之使用人潮，讓準機車騎士練好再考，更能幫考照族提升路考過關的機率，未來上路後也更能發揮騎車技巧，維護自己及他人的安全，讓家人更放心。

新北河濱公園除了三鶯機車練習場，還有光復、浮洲、新莊、龍門、山佳、二重疏洪道、永和等共8座機車練習場，提供民眾更便利、安全並符合實際路考標準的機車練習空間，免於在穿梭的市區道路上練習的風險，更提升河濱園區的使用頻率。

另外人口密集、練騎需求相對高的永和地區，將興建永和綠寶石機車練習場，並且已經開工，高灘處提醒民眾務必自備合格機車、佩戴安全帽，並由具有機車駕照的親友載往陪同練習；提醒場內的準騎士們應依序輪流練習，並遵循場內標線指示方向騎乘，切勿逆向行駛，注意安全。

板橋光復機車練習場，民眾需自備合格機車、佩戴安全帽。圖／新北市高灘處提供
板橋光復機車練習場，民眾需自備合格機車、佩戴安全帽。圖／新北市高灘處提供

路考 機車騎士 駕照

延伸閱讀

ARTGOGO藝術行動巴士 進駐新北市客家文化園區

永和老翁殺弟分屍案偵結 檢認犯罪手段「甚為兇殘」求重刑

新北100處全齡共融公園提前達標 永和「保安城堡」啟用

永和人人健行活動 林佳龍盼成立運動局、攀岩納全運會

相關新聞

北車K區地下街招商 曝法律漏洞

台北車站K區地下街商場及停車場公開招標，市議員應曉薇指出，誠品原拿下地下街經營權，向市府請求減租不成解約，但今年9月市府...

空軍三重一村 松柏成排成空氣清淨機

新北市眷村文化園區空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名，但是許多慕名而來...

汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

新北市府為改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，自10月31日起至11月10日，每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工...

獨／新北美術館工程再延宕 戶外園區展演計畫生變

三鶯文創整合計畫的重點企劃鶯歌藝術季，為新北市文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館創立品牌活動，文化局原預計美術館戶外...

明年元旦正式營運 新莊運動公園停車場 12月免費停

新北市府昨天舉行新莊運動公園地下停車場啟用典禮，12月1日起試營運開放免費停車1個月，明年元旦正式營運，耗資10億餘元，...

重返「本山四坑」採金歲月 黃金博物館5G體驗11／4登場

黃金博物館礦坑虛實新體驗，11月4日登場，「透視礦山」展覽於新展覽館舍大地館首次導入5G設計礦坑虛擬實境，讓民眾打破時空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。