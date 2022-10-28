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影／新莊運動公園地下停車場完工 市府另再闢9座停車場

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）、議長蔣根煌（左）、新北市議員候選人戴湘儀（右）今日一同前往停車場視察完工情形。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜（中）、議長蔣根煌（左）、新北市議員候選人戴湘儀（右）今日一同前往停車場視察完工情形。記者張睿廷／攝影

新北市府今日舉行新莊運動公園地下停車場暨景觀休閒公園完工啟用典禮，該停車場耗資10億1353萬，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。民代認為，新北仍有許多舊社區，極度缺乏停車場，希望市府能再加把勁。新北市交通局回應，新北目前興建中停車場共有9個，預計能再提供汽車格2422位、機車格1913位。

新莊運動公園周邊都是舊社區，緊鄰棒球場、體育館，每次有球賽時，就會出現停車位不足的情形，導致球場周邊道路嚴重堵塞，停車問題已成為當地居民一大困擾。新北市府決定興建地下停車場，紓解市民停車需求。

新北市長侯友宜今日以開球方式為新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園啟用典禮揭開序幕，活動還邀請「Fubon Angels」帶來熱舞，炒熱現場氣氛。

侯友宜表示，這座停車場是在新北市議長蔣根煌極力爭取的，工程經費高達10億1353萬元，這也是新北市近年來規模最大的全智慧化立體停車場，12月1日起試營運開放免費停車1個月，並將於明年元旦起正式營運。

侯友宜說，新莊為新北人口第二多的行政區，北側有新北產業園區，西、南側的塭仔圳市地重劃區，經歷50年不變，現在正在改變；新莊運動公園地下停車場不僅有636格汽車停車位及189格機車停車位，還在停車場設置電動車專用滅火毯，保障民眾生命財產安全。

交通局長鍾鳴時表示，新莊運動公園地下停車場緊鄰棒球場、田徑場、體育館、運動中心等四大場館，將利用自然通風井將空氣引導至地下樓層之外，建置8格電動車位，其中有2格30KW快充，並預留130格電源管線，還領先全國在停車場設置電動車專用滅火毯，提供球迷和喜愛運動的民眾一座安全節能減碳、會呼吸的停車場。

新北市議員陳科名表示，樂見新北市府在此興建大型停車場，不過不管是新莊還是新北市其他地方，都仍有許多舊社區，這些老舊房屋沒有地下停車場，所以目前所做的都還不夠，新北市府需要闢建更多停車場，才能解決市民的停車問題。

交通局指出，目前規畫與興建中的停車場包含中和佳和公園地下停車場、新店綠湖公園地下停車場、板橋五權公園地下停車場、土城新北高工地下停車場、新莊捷運幸福捷運立體停車場、中和錦和運動公園地下停車場、三重重陽公園地下停車場、樹林長壽公園地下停車場、蘆洲湧蓮寺大樓共構地下停車場。9個停車場總共可提供汽車格2422位、機車格1913位。

新北市府此次建置了8格電動車位，其中有2格30KW快充，並預留130格電源管線，還領先全國在停車場設置電動車專用滅火毯，避免失火問題。記者張睿廷／攝影
新北市府此次建置了8格電動車位，其中有2格30KW快充，並預留130格電源管線，還領先全國在停車場設置電動車專用滅火毯，避免失火問題。記者張睿廷／攝影
新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園完工，共耗資10億1353萬，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。
新莊運動公園地下停車場完工暨景觀休閒公園完工，共耗資10億1353萬，可提供636格汽車停車位及189格機車停車位。

停車場 侯友宜

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