大巨蛋弊案下午宣判 柯文哲今曝不再講五大弊案原因

遠雄集團創辦人趙藤雄涉「大巨蛋弊案」，2017年被依7罪起訴，台北地院審理5年結案，今天下午宣判。對此，台北市長柯文哲上午參加全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，柯會後受訪指出，他後來不再講「五大弊案」，因為，該怎麼辦就怎麼辦，時間久了就知道。

柯文哲說，對於大巨蛋，他的態度，後來不再講五大弊案，不需要，該怎麼辦就怎麼辦，美河市該拿回來30幾億就拿回來30幾億，該重簽約就重簽約，大巨蛋是這樣，時間久了就知道。

柯文哲說，大巨蛋的態度，就是他對核四的看法，核四蓋也對、不蓋也對，但只有花了3000億，一度電都沒發不對，看過核四就告誡自己，大巨蛋蓋也對、拆也對，只有卡在那，沒有蓋完是不對。

柯文哲說，對大巨蛋，有本事就拆掉，沒有本事就蓋好，這是他的戰略邏輯，不想卡在那裡，所以他要譴責中央，審個防火避難性能花1年6個月，蓋一個章要1年6個月？「隨便你，只是讓全國人民看清楚你的嘴臉。」