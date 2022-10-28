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外界盛傳「穩當選」 戴湘儀憂心遭分票恐落選

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
戴湘儀憂心表示，自己民調排名第9，連安全名單都摸不上邊，婦保的競爭對手還有吳香君，如又因此事遭到分票，恐怕會影響選情，希望支持者能把票投給自己。圖／擷自戴湘儀臉書
戴湘儀憂心表示，自己民調排名第9，連安全名單都摸不上邊，婦保的競爭對手還有吳香君，如又因此事遭到分票，恐怕會影響選情，希望支持者能把票投給自己。圖／擷自戴湘儀臉書

民進黨新北市議員何淑峯昨日遭判刑定讞，外界認為同選區新北市長侯友宜子弟兵國民黨議員候選人戴湘儀可藉婦保名額當選。新北市長侯友宜今早受訪表示，會替年輕努力願意奉獻的年輕朋友加油打氣。但戴湘儀對此沒那麼樂觀，她說，新莊區還有時代力量吳香君，若自己因此遭到分票，仍有可能落選，。

本來民調保持領先的何淑峯昨日因「賣預算回扣案」遭判刑4年10月，新北市第三選區（新莊區）的婦保名額競爭變得白熱化，外界預估戴湘儀有機會藉此獲得婦保，選上議員。

戴湘儀則說，昨日第一時間聽到消息就認為這是壞消息，因為黨內許多阿姨本來都說要投給她，但現在新聞出來，票源便可能轉移到其他候選人身上，這反而是一個危機的開始。

戴湘儀指出，自己在民調上是排名第9，連安全名單都摸不上邊，婦保的競爭對手還有吳香君，其實非常危險，如又因此事遭分票，恐怕會影響選情，希望支持者能把票投給自己，讓她未來能全力為新莊居民服務。

戴湘儀 議員 新北市選舉 2022大選

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