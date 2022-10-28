為何柯文哲不普發1,500敬老金 但替長輩付9,000健保費？

記得有一位住在大同區老舊公寓二樓的市民朋友，大家都叫他阿正，他以前很喜歡到樓下里長家唱那首「愛拚才會贏」。但自從他39歲那年中風之後，整整有15年沒有下樓過。

有一天，我去他家裡看他，我問他最大的願望是什麼？他說，這15年來，他每天隔著窗子看對面的小公園，只希望能夠去樓下里長家唱首歌。為了完成他的願望，我們找幾個大男生把他從舊公寓扛下來，當他15年來第一次看到外面的風景時，激動地哭了。

即將被壓扁的三明治世代

我一直在思考，像阿正這樣的市民朋友，究竟台北市社會福利系統要怎麼做，對他才是好的呢？如今，台北市已是超高齡城市；從我上任到現在，台北市65歲以上的人口從14%，到現在已經超過20%了——這表示，每五位市民就有一位是長者，是我們需要關心的對象。

而下一代的負擔只會越來越沉重。這些中生代在為自己人生打拚的同時，要照顧子女，還要照顧家中的父母和長輩，成為快被壓扁的三明治世代。

但你去看看各縣市政府，只是拚命發放重陽敬老金，卻沒有人想建構完善的老人福利系統。為什麼呢？說穿了，就是為了政治上短期的選票利益，從來沒有人真正替台灣的長期發展思考。

很多人誤會台北市都不發重陽敬老金，事實上，我們對於低收、中低收入及99歲以上長者都是持續發放的。我反對的只是不分青紅皂白、不排富的、齊頭式地普遍發放重陽敬老金。我問你，郭台銘、張忠謀、徐旭東他們拿這1,500元是要幹嘛？還不如將省下的重陽敬老金資源，拿去做更有效的運用。

其實，每年發給長者重陽敬老金1,500元是最簡單的事，但如何讓所有的長者都可以得到完善的健康照護，對我來說，才是更重要的職責。

寧可不要普發1,500元，而是直接幫他付健保費

台北市65歲以上長者的健保費是由市府幫忙付的，你知道為什麽要幫忙付這筆費用嗎？

有人說，我當市長，重陽敬老金一年1,500元不給，每個月800多元的健保費，一年加起來就是9,000多元。1,500元不給，給9,000多元，這是什麼概念？我有我的理由，我認為如果給他1,500元的重陽敬老金，老人家不見得會用在自己身上，很多老人家就覺得自己還好，寧可給拿給孫子買東西，捨不得對自己好一點。

以前我在美國的時候，如果你沒有醫療保險，看醫生是非常貴的。很多人就是沒有保險，有感冒症狀也不去看醫生，一到醫院就已經變成肺炎；有高血壓，他也不會去吃藥，一到醫院都是中風或腦出血。

作為政府，不能因為你很窮、沒錢繳健保費，結果得了盲腸炎，明明是一個小刀就可以解決的事，卻因為沒錢開刀，拖到後面化膿、敗血症而死翹翹。這就是為什麼我要幫台北市的老人繳健保費的原因。

特別是，年紀大的老人家容易生病，如果老人家沒有健保是很危險的事。所以，我寧可不要普發1,500元，而是直接幫他付健保費。我希望，至少有健保保護他、照顧到他的健康，且健保一向是讓台灣社會安定很重要的力量。

我不敢說，我堅持這樣做到底對不對，歷史得留給後人來評斷。即使面對立法權涉入行政，即便是從明年起要恢復發放重陽敬老金，我還是堅持基於依法行政原則，在堅守財政紀律及財政收支平衡的前提下，才有提供敬老金發放的條件。

最起碼要保障長者的醫療機會平等

說真的，我們很難做到完全的醫療平等，最起碼希望對長者做到機會平等或相對平等。你看看，現在的醫療技術都進化到智慧醫療，如果要做標靶治療，或是高科技的達文西機器人智慧開刀，那一刀動不動就要4、50萬元。坦白講，有時候人生還是不公平的，很難做到完全平等。

但是，我們至少可以對像阿正這些市民朋友提供居家醫療服務，也有社區醫生會到家裡服務，更有復健師來幫忙復健，並且還有個管師。甚至，我們成立了一個LINE群組，包含他的家人、醫師、個管師、復健師，當他有需要時，可以給他即時的照顧。

這就是我想做的，打造一個完整的老人社會福利系統，對長者友善、讓長者可以健康生活的城市，讓我們一起為長輩們守住這最平凡的幸福！

「全文轉載自未來城市(為何我不普發$1,500敬老金，但替長輩付$9,000健保費？｜柯文哲專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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