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新北第10期疫苗今起預約 11月1日50歲以上打公費流感疫苗
新冠疫情及季節性流感來勢洶洶，新北市衛生局呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，50歲以上民眾從11月1日起開放接種公費流感疫苗，新北市接種流感疫苗提供「合約院所」、「社區設站」、「新北市疫苗預約系統預約接種」多元管道便利民眾接種，且自今天起開放第10期疫苗接種預約。
新冠確定病例每日仍新增3萬餘例，衛生局表示，第10期疫苗預約平台預約自今天起至10月28日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為10月31日至11月6日。
衛生局表示，由於今年類流感門急診就診病例百分比有上升趨勢，因此增加提供50歲以上成人公費流感疫苗預約接種，注射時間從11月1日起，地點包括新北市合約院所、中和Global Mall、五股公民會館等處開設專診提供接種服務。
這次接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第1至3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑(追加劑)、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗、50歲以上成人公費流感疫苗。
預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約，衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。
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