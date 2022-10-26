放晴見天坑！汐止樟樹二路停車格破大洞 目視深度逾1公尺

新北市樟樹二路一處停車格，今天上午有上班民眾發現出現一個好大天坑，直徑及深度都超過1公尺，附近民眾一看發現很深，下方都已淘空，擔心有人掉下去危險。汐止區公所獲報，先到場置放三角錐以維安全，並通知搶災廠商處理，釐清旁邊有沒有相關管線。

今天上午7點多，有上班民眾經過樟樹二路「華姐麵店」前時，發現馬路停車格中間出現一個好大天坑，直徑及深度都超過1公尺。附近民眾也到場一看發現很深，擔心有人掉一下去很危險。民眾說，下方已有淘空的情況，可能下面的洞更大。

汐止區長陳健民說，今天一早接獲通知，已先請人到場置放三角錐，並同步通廠商前往處理。現場位置是在停車格內，提醒民眾經過時注意安全，區公所已處理中。