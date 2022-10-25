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疫苗二期臨床試驗委託陸資？食藥署：結果由高端公司負全責

新北抽查萬聖節裝扮商品 9成中文標示欠缺

中央社／ 新北25日電

新北市法制局今天公布消保官抽查萬聖節市售裝扮商品結果，隨機購買10件頭套及面具，有9件中文標示欠缺；在6件屬於應施檢驗兒童玩具中，有5件無檢驗標識，已移標檢局查處。

法制局新聞稿指出，萬聖節即將來到，為享受節慶歡樂氣氛，許多消費者會購買裝扮商品參加相關活動，家長也會為兒童打扮專屬造型。消保官日前會同新北市經濟發展局官員前往轄內大賣場及網路購物平台等通路隨機購買共10件萬聖節裝扮商品，進行檢測查核。

調查結果，10件商品塑化劑檢驗，均符合國家標準規定，但有9件商品欠缺中文標示；在6件屬於應施檢驗兒童面具中，有5件無商品檢驗標識，違規情形嚴重，影響兒童使用萬聖節裝扮商品安全性，全案已移由經濟部標準檢驗局依商品檢驗法進行後續查處。

法制局表示，有關未貼附「商品檢驗標識」部分，若經查證逃避檢驗屬實，將依商品檢驗法規定處以新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

至於商品中文標示不符合規定者，經濟發展局已依商品標示法通知業者限期改正，屆期未改正者，得處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

萬聖節 消保官

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