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新北100處全齡共融公園提前達標 永和「保安城堡」啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」啟用，吸引眾多民眾前往。圖／永和區公所提供
永和區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」啟用，吸引眾多民眾前往。圖／永和區公所提供

永和區首座全齡共融特色公園今啟用，區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」，引進為長者設計的「體健區」、青壯年的「健身區」、以及兒少的「沙坑區」，使永和唯一大型公園仁愛公園可讓各年齡層民眾一起運動及遊玩，開啟嶄新面貌。

永和區公所表示，為了滿足地方需求，副議長陳鴻源發起提議翻轉改變仁愛公園，議員連斐璠議員、議員羅文崇也共同響應，建議市府補助所需經費，這幾年市府陸續編列改造費用達3000多萬元，添置30多項設施。

其中包含年初完工的「貞愛城堡」特色遊戲場的共融遊具，「保安城堡」則引進適合高齡長者肩部、腰部活動的體健設施等及適合輪椅族群的無障礙運動設施，針對中壯年導入如核心、雙槓、壺鈴等具有阻力之訓練設施，各項設施可獨立使用或以組合式運動模式相互搭配，多元體健設施滿足不同年齡層遊憩需求。

農業局副局長諶錫輝表示，新北市政府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，今啟用的仁愛公園「保安城堡」是新北市自108年起完成的第100處，4年內百處達標。未來我們會持續盤點各區需求，提供市民更完善的公園休憩空間。

區長陳怡君表示，除了仁愛公園是區內唯一的大型公園外，公所也積極在永和區內適當的空地建造鄰里小公園，目前共有51處小公園，希望每位區民都能在住家附近找到自己的遊戲場，感受轉角小幸福就在你我身邊。

「來這邊的大朋友、小朋友都笑得好開心喔！」永成里長周國良表示，仁愛公園搖身一變成為全齡共融公園，所以常常可以看到不只是爸爸媽媽帶孩子來，更有越來越多附近的阿公阿嬤會跟著一起出來運動。

永和區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」啟用。圖／永和區公所提供
永和區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」啟用。圖／永和區公所提供

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