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安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
擋土牆上方碧瑤山莊和下方錦秀山莊社區共用擋土牆，因擋土牆地錨錨頭多處損壞，工務局二年前協助社區按裝監測儀，並移交社區管委會維管。圖／新北工務局提供
擋土牆上方碧瑤山莊和下方錦秀山莊社區共用擋土牆，因擋土牆地錨錨頭多處損壞，工務局二年前協助社區按裝監測儀，並移交社區管委會維管。圖／新北工務局提供

日前連日豪大雨沖刷山區土石，新北新店區有兩社區擋土牆和道路出現龜裂等情形，引發民眾憂心，新北工務局說明，在觀測到監測儀明顯變位已達警戒值後，在第一時間即進場會勘與搶救；兩社區都屬私人山坡地社區，呼籲水土保持義務人應善盡維護管理責任，後續復建與擋土牆補強等事宜依法由水保義務人處理。

尼莎颱風影響下，汐止伯爵山莊附近電塔地基下方土石鬆動，有大量泥沙沖進民宅，引發新北民眾憂心。新店安坑地區錦秀山莊和碧瑤山莊也發生擋土牆龜裂、樓梯整個位移、柱子中空、裂縫大到住家逐漸分離等情況，引發民眾憂心。

工務局說明，早在於2年前協助新店錦秀山莊和碧瑤山莊兩社區管委會在錦秀路57巷底擋土牆設置一處監測儀器，並移撥給社區維管監測，近日連續大雨後，工務局於21日主動發現監測數值異常已達警戒值，已3次派員到場會勘。

現場除了發現錦秀路11巷90弄11號前路面裂縫有擴大趨勢，當場採取緊急措施，也以水泥砂漿填補裂縫並鋪蓋帆布，避免雨水持續滲入造成裂縫擴大。此外，錦秀路57巷底的擋土牆地錨錨頭多處損壞部分，社區至今沒有修繕，擋土牆原設計強度恐受影響，24日工務局詹榮鋒主持下，再度邀請新北市土木技師公會及防災工程顧問會同兩社區管委會到場勘查，發現擋土牆上方因地面道路沉陷，導致原排水系統疑似遭破壞，雨水滲入地下致沉陷加劇。

工務局強調，儘管新店錦秀路兩社區屬於私人產權，但政府基於保護人民生命財產義務，因此在第一時間從監測儀數值變位獲悉災害後，立即派員到場會勘並採取緊急處置以避免災情擴大，專業技師並研判致災原因與擋土牆未做好維管有關，因此要求土地所有權人也就是水土保持義務人負責，善盡管理維護責任。

新北工務局在2年前協助新店碧瑤山莊和錦秀山莊社區在錦秀路57巷底擋土牆設置監測儀，並移撥給社區維管監測，近日連續大雨後，工務局在10月21日主動發現監測數值異常已達警戒值。圖／新北工務局提供
新北工務局在2年前協助新店碧瑤山莊和錦秀山莊社區在錦秀路57巷底擋土牆設置監測儀，並移撥給社區維管監測，近日連續大雨後，工務局在10月21日主動發現監測數值異常已達警戒值。圖／新北工務局提供
新店錦秀山莊和碧瑤山莊社區的監測儀變位已達警戒值後，錦秀路11巷90弄11號前路龜裂有擴大趨勢的道路，新北工務局緊急以水泥砂漿填補裂縫鋪蓋帆布，避免雨水持續滲入造成裂縫擴大。圖／新北工務局提供
新店錦秀山莊和碧瑤山莊社區的監測儀變位已達警戒值後，錦秀路11巷90弄11號前路龜裂有擴大趨勢的道路，新北工務局緊急以水泥砂漿填補裂縫鋪蓋帆布，避免雨水持續滲入造成裂縫擴大。圖／新北工務局提供

雨水 尼莎颱風 汐止 災損

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