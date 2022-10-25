快訊

疫苗二期臨床試驗委託陸資？食藥署：結果由高端公司負全責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和大排兩岸景觀「一國兩制」 立委與議員候選人盼整治

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供
中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供

中和大排流經中和市中心，不少民眾都會經過，但東側人行道周邊卻年久失修，與西側美麗景觀成強烈對比，在地里長也說兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲表示，自己接獲陳情後委請立委江永昌辦理會勘，希望市府重視，將上游的整治一路做到中下游，解決兩側不一致問題。

中和大排東側人行道周邊設施近年破損、年久失修、地面積水不易清理，衍生出安全及衛生、景觀上的問題，引發在地居民討論，並向在地民代及議員候選人陳情。

張嘉玲表示，當地居民過去陳情已久，一直未獲得改善，因此自己在接獲陳情後，委請江永昌委員辦理會勘，共同前往連城路261巷人行道，並請市府了解相關狀況。她認為，市府應該傾聽民意、積極面對，對於中和大排東側規畫設計及改善經費，解決溝渠兩側兩樣情的狀況。

東側碧河里長賴清華也說，東西側的人行道與景觀好像「一國兩制」，他已跟區公所、市府反應多次，真的非常希望能獲得協助規畫改善，解決東側居民的問題。

張嘉玲指出，東側人行道有綠樹廊道，民眾可以走在綠意盎然的人行道，實在很美，但可惜卻因人行道坑洞、破損、積水影響市容與市民行的安全，與西側的規劃落差實在太大，呼籲市府應該正視，更希望市府水利局能評估上游整治的工法在中下游也可以做到。另外，沿線居民的機車停車問題也應納入規畫。

立委江永昌表示，連城路261巷中和大排西側道路經多次辦理會勘，數度親自拜訪新北市政府及區公所，終於在109年打通道路，開放汽機車通行。張嘉玲也說，中和大排沿線18座高壓電塔（板橋-埔墘線）皆已拆除，目前也僅剩5座水泥基座待汛期結束後即可拆除，建議市府能一併提出改善計畫，讓沿線景觀更美麗。

中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供
中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供

中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供
中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供

人行道 新北

延伸閱讀

汐止樟樹山光路停車難 擬大排加蓋增機車格

新北7家公托中心聯合開幕 年底將達120家

永和人人健行活動 林佳龍盼成立運動局、攀岩納全運會

影／卯足勁救林佳龍 蔡總統已第十次到新北輔選

相關新聞

公車投放簡體字廣告遭控「吃台灣人豆腐」新北民進黨團批統戰

新北議會民進黨團總召集人陳啟能今日開記者會，針對民眾投訴「首都客運」原來掛上中國民眾投放的公車廣告，內容原設定為「OO ...

安坑兩私有地山坡社區擋土牆龜裂 新北工務局進場搶災

日前連日豪大雨沖刷山區土石，新北新店區有兩社區擋土牆和道路出現龜裂等情形，引發民眾憂心，新北工務局說明，在觀測到監測儀明...

新北100處全齡共融公園提前達標 永和「保安城堡」啟用

永和區首座全齡共融特色公園今啟用，區公所打造以分齡分區為概念的第155處共融特色公園「保安城堡」，引進為長者設計的「體健...

中和大排兩岸景觀「一國兩制」 立委與議員候選人盼整治

中和大排流經中和市中心，不少民眾都會經過，但東側人行道周邊卻年久失修，與西側美麗景觀成強烈對比，在地里長也說兩岸景觀是「...

華固建設工業區立體化 2萬坪空間回餽124坪公托中心

華固建設公司2019年時在新北市新莊區建國段土地4千坪土地，投資18.47億元興建廠辦大樓華固國家置地，總面積達2萬坪，...

新北7家公托中心聯合開幕 年底將達120家

新北市社會局今天舉辦第107至113家公托聯合開幕儀式，其中第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。