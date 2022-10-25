中和大排兩岸景觀「一國兩制」 立委與議員候選人盼整治

中和大排流經中和市中心，不少民眾都會經過，但東側人行道周邊卻年久失修，與西側美麗景觀成強烈對比，在地里長也說兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲表示，自己接獲陳情後委請立委江永昌辦理會勘，希望市府重視，將上游的整治一路做到中下游，解決兩側不一致問題。

中和大排東側人行道周邊設施近年破損、年久失修、地面積水不易清理，衍生出安全及衛生、景觀上的問題，引發在地居民討論，並向在地民代及議員候選人陳情。

張嘉玲表示，當地居民過去陳情已久，一直未獲得改善，因此自己在接獲陳情後，委請江永昌委員辦理會勘，共同前往連城路261巷人行道，並請市府了解相關狀況。她認為，市府應該傾聽民意、積極面對，對於中和大排東側規畫設計及改善經費，解決溝渠兩側兩樣情的狀況。

東側碧河里長賴清華也說，東西側的人行道與景觀好像「一國兩制」，他已跟區公所、市府反應多次，真的非常希望能獲得協助規畫改善，解決東側居民的問題。

張嘉玲指出，東側人行道有綠樹廊道，民眾可以走在綠意盎然的人行道，實在很美，但可惜卻因人行道坑洞、破損、積水影響市容與市民行的安全，與西側的規劃落差實在太大，呼籲市府應該正視，更希望市府水利局能評估上游整治的工法在中下游也可以做到。另外，沿線居民的機車停車問題也應納入規畫。

立委江永昌表示，連城路261巷中和大排西側道路經多次辦理會勘，數度親自拜訪新北市政府及區公所，終於在109年打通道路，開放汽機車通行。張嘉玲也說，中和大排沿線18座高壓電塔（板橋-埔墘線）皆已拆除，目前也僅剩5座水泥基座待汛期結束後即可拆除，建議市府能一併提出改善計畫，讓沿線景觀更美麗。

中和大排兩岸景觀是「一國兩制」，新北市議員候選人張嘉玲委請立委江永昌辦理會勘。圖／張嘉玲提供