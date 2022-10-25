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華固建設工業區立體化 2萬坪空間回餽124坪公托中心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
華固國家置地為2幢2棟的大型廠辦，地上12層、地下2層，擁有141戶，總面積約2萬1245坪。圖／新北市經發局提供
華固國家置地為2幢2棟的大型廠辦，地上12層、地下2層，擁有141戶，總面積約2萬1245坪。圖／新北市經發局提供

華固建設公司2019年時在新北市新莊區建國段土地4千坪土地，投資18.47億元興建廠辦大樓華固國家置地，總面積達2萬坪，該公司配合新北市府公共托育政策，捐贈124坪空間設置公共托育中心，回饋地方鄉里。

經發局長何怡明表示，華固國家置地為市府招商一條龍政策落實投資第25案，響應市府工業區立體化政策，回饋公益空間供市府設置托育中心，創造公私雙贏範例。

新北市推出工業區立體化方案，以產業空間向上開發解決新北產業用地需求，2019年起至今已審理通過共59案，創造72.4萬平方公尺產業空間，投資金額達624.86億元，預計提供2.1萬個就業機會及1298億元產值。

華固建設鍾榮昌董事長表示，華固國家置地為2幢2棟的大型廠辦，地上12層、地下2層，擁有141戶，總面積約2萬1245坪。本案已於今年9月取得使照，未來將引入電子、通訊及醫療設備等高科技產業進駐，預估全案可帶動930個工作機會。

此外，本案透過立體化政策爭取容積獎勵，配合新北市公共托育政策，除了讓建築物長高，亦捐贈124坪公托空間、新台幣750萬元的室內裝修費，設置公共托育中心，提供當地員工安心托育環境，兼顧社會公益。

經發局表示，華固國家置地的公共托育中心，是新北市於工業區設置的第3處，也是全國第1處透過工業區立體化捐贈公益回饋空間所規劃的公共托育中心。其餘2處位於工業區的公托中心，則分別為五股五權公托中心及新店寶高公托中心。

華固建設響應新北市工業區立體化方案，配合市府公共托育政策，捐贈124坪空間設置公托空間。圖／新北市經發局提供
華固建設響應新北市工業區立體化方案，配合市府公共托育政策，捐贈124坪空間設置公托空間。圖／新北市經發局提供

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