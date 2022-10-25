快訊

高虹安陷「兼職」風暴 資策會發布5點聲明：無申請與核准紀錄

北投中繼市場試營運 11/9開幕典禮

中央社／ 台北25日電

北市市場處表示，啟用超過41年的北投市場進行整修，預定民國113年5月完工，北投中繼市場今天試營運，攤位達481攤，11月9日中繼市場將辦開幕典禮，當天有抽獎活動。

台北市產業發展局市場處指出，北投市場從70年啟用至今，市場使用時間達41年，但因北投市場的建築物老舊，且缺乏舒適整潔購物環境，規劃市場整體修繕計畫，從今年11月開始著手整修，範圍包含地下室停車場、1樓及2樓，預計113年5月整修完畢。

北投市場1樓原為蔬果、百貨攤販，2樓為生鮮飲食加雜貨，例如在地美食矮仔財滷肉飯就是位處市場2樓。

市場處表示，在鄰近北投市場附近的北投區大豐公園，設置臨時安置使用的北投中繼市場，預計481攤進駐。北投中繼市場1層樓有6棟，分為A區販售蔬果、B區有生鮮及蔬果、C區為百貨類、D區為飲食區。

市場處指出，北投中繼市場經一年多的施工期，今天開始試營運，即日起民眾到場消費新台幣滿188元，可獲抽獎券，預計11月9日舉行開幕典禮，當天會舉辦公開抽獎活動，呼籲消費者響應。

北投 生鮮 北市 新興市場

延伸閱讀

瞄準疫後旅遊潮 北市觀傳局持續推穆斯林友善環境計畫

「再會吧北投」2.0版本巡演開跑 北投歡場文化搬上舞台

只到10月31日！到好市多消費有「1方式」能省錢 忘記用就沒了

民眾黨小雞告急？陳思宇：黃珊珊票逾2成 士北可望上2席

相關新聞

公車投放簡體字廣告遭控「吃台灣人豆腐」新北民進黨團批統戰

新北議會民進黨團總召集人陳啟能今日開記者會，針對民眾投訴「首都客運」原來掛上中國民眾投放的公車廣告，內容原設定為「OO ...

質疑39億善款成「侯友宜小金庫」 新北社會局：去向皆有公布

新北市因社會福利及人均預算六都最低，市府2019年成立好日子愛心大平台，累積39億餘元的物資與善款。議員候選人黃淑君今說...

華固建設工業區立體化 2萬坪空間回餽124坪公托中心

華固建設公司2019年時在新北市新莊區建國段土地4千坪土地，投資18.47億元興建廠辦大樓華固國家置地，總面積達2萬坪，...

新北7家公托中心聯合開幕 年底將達120家

新北市社會局今天舉辦第107至113家公托聯合開幕儀式，其中第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建...

新北公托稱延托非常態恐退托 懷孕上班族媽媽壓力山大

現今家庭多以雙薪為主，但公托收托時間只到晚間6點，不少家長來不及接送。有家長投訴，為了趕在6點前接到孩子，懷孕的上班族媽...

捐助弱勢學童 新北挖600斤甘藷義賣

新北市深坑區農會與東南科技大學、深坑國中及深坑國小日前舉辦「挖地瓜送愛心」，活動已連續第12年辦理，4個月前深坑農會種下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。