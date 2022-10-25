新北7家公托中心聯合開幕 年底將達120家

新北市社會局今天舉辦第107至113家公托聯合開幕儀式，其中第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建，新北市長侯友宜今天和7家公托中心代表於樹上貼上新芽嫩葉，象徵7家公托誕生。

侯友宜表示，這次開幕的7家公托中心包含三重光榮、新莊龍安、新店五峰、板橋公八、新莊興化、土城員和、新莊建國，分別在學校、市民活動中心、社宅急工業區立體化公益回饋空間改建，新北從2011年到現在累積完成113家公托中心，家外收托率從8%達到如今的42%，年底會達成120家的目標。

侯友宜也提到，新莊建國公托座落於華固國家置地案內，是華固建設公司響應工業區立體化方案，配合市府公托政策，捐贈公益空間124坪及內部裝修經費750萬，是新北市於工業區設置的第3家，也是全國第1家經由工業區立體化計畫案，捐贈公益回饋空間所規劃的公共托育中心，此外華固國家置地案緊鄰塭仔圳重劃區，也期盼能夠帶動區域發展。

社會局長張錦麗表示，本次啟用7家公共托育中心分別收托30至45的名0至2歲嬰幼兒，總計可提供275個收托名額，自10月25日下午4時30分起開放網路報名，至11月15日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於11月18日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

張錦麗補充，預計年底再完成中和自強國中、林口東湖、新店行政園區、中和佳和、板橋莊敬、蘆洲懷恩及中和民有等7家，可再提供295個收托名額。

新北市長侯友宜今天出席公托聯合開幕儀式，並參觀公托空間，體驗照顧新生兒。記者江婉儀／攝影

第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建。記者江婉儀／攝影

第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建。記者江婉儀／攝影

第113家新莊建國公托是利用工業化立體化方案捐贈回饋空間改建。記者江婉儀／攝影