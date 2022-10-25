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汐止11/19辦肝腎篩檢 限額一千名顧健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
國際扶輪社3522地區及新北市議員廖先翔在11/19日(六)舉辦免費肝腎臟篩檢服務，限額一千名，歡迎民眾報名。圖／觀天下有線電視提供
國際扶輪社3522地區及新北市議員廖先翔在11/19日(六)舉辦免費肝腎臟篩檢服務，限額一千名，歡迎民眾報名。圖／觀天下有線電視提供

為關心民眾的健康，國際扶輪社3522地區及新北市議員廖先翔，將在11/19日（六）舉辦免費肝腎臟篩檢服務，地點就在汐止國中，限額一千名，從現在開始就可以報名，主辦單位也希望民眾踴躍報名來做篩檢，關心自己的健康。

國際扶輪社3522地區總監葉再成指出，國際扶輪一直以來以愛致力於社區服務，這次即將在疾病與預防治療這一塊，在11/19日於汐止國中舉辦肝腎健檢活動，肝腎健康精彩人生，期待汐止區民都能報名參加，報名方式第一個是掃QR-Code網路報名，有六百個名額，還有接受當天現場報名，前一千個名額現場也將準備早餐及小禮物，另外，要特別提醒檢查前要空腹八個小時。

新北市議員廖先翔表示，國際扶輪社三年前在秀峰高中有舉辦一次肝篩檢，現場踴躍且暴滿，雖然疫情期間停辦兩年，現在疫情趨緩，也將在下個月19日星期六舉辦免費的肝腎臟篩檢服務，長輩有點年紀了，定期健康檢查很重要，提早發現提早治療，鼓勵大家踴躍提早報名，或是當天到現場，一起守護自己的健康。

對象是滿20歲以上的民眾，檢查項目除了身高體重，還有尿液、血液檢查，以及腎功能、血脂肪以及血糖、肝功能檢查，從現在起，民眾可以掃描QR-Code網路報名，免費肝腎臟篩檢服務是在11/19早上八點開始到十點半，額滿為止，篩檢民眾記得要帶身份證或是健保卡。

汐止 疫情 肝臟 腎功能

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