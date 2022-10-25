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汐止工建路下陷連日灌漿搶修 趕週五完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區工建路龜裂下陷，市府也開始為期一個星期的低壓灌漿補救，要趕在這個星期五完成灌漿搶修。圖／觀天下有線電視提供
汐止區工建路龜裂下陷，市府也開始為期一個星期的低壓灌漿補救，要趕在這個星期五完成灌漿搶修。圖／觀天下有線電視提供

汐止區工建路受到連日豪大雨影響，道路整個龜裂下陷，雖然第一時間灌漿搶修還是沒有修復，市府也開始為期一個星期的低壓灌漿補救，另外，也擔心接下來還有大雨，所以要趕在這個星期五完成灌漿搶修。

汐止連日大雨造成工建路面出現嚴重龜裂下陷，甚至出現大洞，一開始汐止區公所灌漿補洞，灌了三台車還是沒有修復，持續塌陷，所以，市府在現場探勘後，目前正在進行低壓灌漿，只是這一下陷，就是一個多禮拜過去，道路兩邊的社區住戶都很擔心，也希望能夠儘快復建完成。

忠孝里長丁彥伶說，地層下陷的狀況已經一個多禮拜的時間，其實兩側的住戶都很擔心基體結構的問題，相關單位有下去視察過，基本上沒有太大的問題，現在就是路面的問題，現在路面也儘速的在補強。

新北市議員白珮茹指出，今（25）日來看看坍塌的現場，目前是由市府水利局在進行修復的工作，這幾天晚上都在持續趕工，目前挖了第三個點，如果可以也穩固的話，希望能趕在星期五完成，因為禮拜五雨又要來了，所以，雨來之前可以把整個基礎做穩固，周邊的社區也很擔心會不會影響到他們的房子，基本上社區都有連續壁，道路跟房子的結構是不影響的，也請大家放心。

白珮茹表示，工程師有說明，目前是採取低壓灌漿的方式，慢慢的把幹管破洞的地方修補起來，另外，公所的部分也會進行週邊水溝的修復，如果有損壞的部分也會進行修復。

汐止 地層下陷 路面塌陷

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