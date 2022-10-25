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汐止樟樹山光路停車難 擬大排加蓋增機車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪希望在樟樹二路與山光路緊鄰的大排上加蓋，增設機車格，紓解停車問題。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪希望在樟樹二路與山光路緊鄰的大排上加蓋，增設機車格，紓解停車問題。圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹二路與山光路一帶，居住人口越來越多，一直以來都有民眾反應機車找不到地方停，很不方便，新北市議員張錦豪希望在緊鄰的大排上加蓋，增設機車格，紓解停車問題。

山光里長陳永松指出，一直以來里內都有機車停車位不足的問題，尤其最近有新的社區大樓，居住人多越來越多，里民反應找不到停車位很困擾，另外，在緊鄰的大排水溝，一直以來都有民眾會把垃圾亂丟，衍生環境衛生問題，所以，就認為是不是能夠將大排加蓋後，規劃為機車停車格。

新北市議員張錦豪表示，這一帶有新的社區大樓，住戶也陸續進駐，有停車的需求，機車位明顯不足，所以，也邀請市府交通局、養工處一起討論，是不是將樟樹二路、山光路這一段現有的排水溝加蓋，規劃機車格，預計今年底如果還有經費的話，會在今年完成，最晚明年初會將大排加蓋，增設機車停車格。

議員 汐止 停車場

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