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保留原植物與地貌 石門大丘田老梅公園啟用

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區大丘田老梅公園整修完工，保留原植物與地貌，還有涼亭、日式造型的石燈與步道，歡迎民眾到訪漫步、運動。圖／紅樹林有線電視提供
石門區大丘田老梅公園整修完工，保留原植物與地貌，還有涼亭、日式造型的石燈與步道，歡迎民眾到訪漫步、運動。圖／紅樹林有線電視提供

石門區老梅里大丘田老梅公園已有200多年歷史，過去年久失修，多項設施嚴重破損，在石門區公所規劃整修下，保留原植物與地貌，還有涼亭、日式造型的石燈與步道，目前工程完工，市府民政局長柯慶忠歡迎民眾到訪漫步、運動。

民政局長柯慶忠表示，行動治理的時候來看過這個公園，為了營造更好的社區環境與休憩品質，將老舊、失修的公園重新整理，耗資總工程經費339萬，由新北市府補助240萬，其餘由台電城鄉風貌經費挹注，終於讓充滿歷史的大丘田老梅公園，進行整建及周邊綠美化，近來終於完工啟用。

民政局長柯慶忠說，這處在社區裡的公園，最大、也是最吸引人的特色，就是公園中保留原始的植物風貌與地勢起伏的高低，還有涼亭、日式造型的石燈與步道，讓人輕鬆的山林深呼吸，體驗最貼近大丘田的豐富生態、感受老梅公園既原始又開闊舒暢感覺。

青春山海線中，石門區佔有重要位置，石門區公所期待透過區內步道設施與公園的整建，營造宜居的生活與休憩環境，也期望大丘田老梅公園的啟用，能夠提供在地居民及遊客更安全舒適的休閒活動環境。

石門 綠美化

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