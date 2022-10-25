公車投放簡體字廣告遭控「吃台灣人豆腐」新北民進黨團批統戰

新北議會民進黨團總召集人陳啟能今日開記者會，針對民眾投訴「首都客運」原來掛上中國民眾投放的公車廣告，內容原設定為「OO中國歡迎你」宣傳戲劇人物，大吃台灣人豆腐，近期因大量民眾與民代接續反應之後，業者從善如流改為「OO歡迎你」省去中國字樣。

議員陳啟能表示，首都客運車體廣告接受中國民眾為泰國藝人投放廣告應援，內容竟然提到「歡迎泰國藝人來中國」，而且還是簡體字樣，儼然將台灣當成中國的一部份，並在雙北市街道上宣傳，雖然反映後刊登內容有所改變，但新北市府每年補助公車業者並評鑑，應該避免中國藉由廣告的方式宣傳統戰或是吃台灣人豆腐，應該嚴格把關。

陳啟能提到，中國二十大會議近日已結束，習近平第三任之後，開啟新的對台攻略，其中，簡體字、不友善的廣告類型藉由「文化侵略」的方式將越來越多，中國從官方到民間已經逐步對台灣的自由與文化發動侵襲，台灣人應該勇敢面對不能再姑息，世界局勢正在改變，民主世界及獨裁越來越沒有灰色地帶，市府官員也應該意識到，若放任業者以公車廣告的形式進行統戰思想傳達，將嚴重傷害台灣人民的認知判斷。

陳啟能說，兩岸的戰爭早已於習近平上一任時就悄悄以資訊戰的模式開打，利用假訊息、製作長輩圖或懶人包的方式以類似節點的方式進行散播、用農場文混淆認知或利用特定組織的假新聞以潛移默化的方式影響台灣民眾，如今各國也開始紛紛打擊中國所產生的假新聞。

民進黨團副總召集人李倩萍議員指出，每年市政府補助公車業者來維持本市大眾運輸能量，111年度大眾運輸業的總預算達29億、112年度更高達31億餘元，其中尚未將公車業者汰舊換新成電動公車及公車站的環境改善等補助預算計算在內，就已經有龐大的預算經費，但新北市政府交通局對公車廣告毫無約束，應將相關的統戰廣告納入公車評鑑及補助的認定標準。

李倩萍說，中國二十大之後有在英國的香港群眾到了中國領事館進行抗議，卻遭中國領事館內的中國籍官員施暴並拖進領事館內群毆，但英國當地警察沒辦法進入中國領事館內執法，一再顯示中國駐外大使為求中國最高領導人的青睞倒行逆施，放任中國人在外國隨意施暴，若新北市政府不正視這類問題，未來的中國惡行將更有可能發生在台灣。