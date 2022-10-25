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台灣年度詩選40年 五股守讓堂規畫特展10月29日開展

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
邁入第40年的台灣「年度詩選」，今年由新北市五股守讓堂10月29日至11月30日推出「詩的接力長跑—台灣年度詩選40年」特展。圖／新北市立圖書館提供
邁入第40年的台灣「年度詩選」，今年由新北市五股守讓堂10月29日至11月30日推出「詩的接力長跑—台灣年度詩選40年」特展。圖／新北市立圖書館提供

邁入第40年的台灣「年度詩選」，今年由新北市五股守讓堂10月29日至11月30日推出「詩的接力長跑—台灣年度詩選40年」特展，規畫「2021台灣詩選」新書發表會、文學大師談詩、現代詩講堂、詩樂會及40周年紀念書展等活動，即日起免費報名。

新北市立圖書館表示，由知名散文與小說家隱地創始的年度詩選，是了解台灣新詩發展、脈絡、詩風，認識台灣詩壇、詩人及詩作不可或缺的選本，期間歷經現代詩社、創世紀詩社、台灣詩學季刊等主事編選，2003年起由詩人焦桐主持的「二魚文化」承接出版迄今，是台灣文學史上最長壽的詩集，也是台灣詩史重要見證。

「詩的接力長跑—台灣年度詩選40年」特展將展出1982年至2021年間出版的「年度詩選」，10月29日也將邀請知名詩人焦桐、蕭蕭與白靈現場朗讀詩篇，搭配由箏、中阮及笛簫組成的「三個人3PEOPLEMUSIC」室內創作樂團音樂演奏。

11月6日還有「2021台灣詩選」新書發表會及「文學大師談詩—台灣年度詩選40年聯合座談會」，多位長期參與編選年度詩選的重量級主編，包括爾雅出版社發行人隱地、年度詩選第一屆編委、台灣現代詩人向明、當代文壇最具代表性人物之一，兼具詩人、作家、作詞人、政治評論家、考古學家等多重身分的跨領域作家向陽，以及曾獲三大報文學獎、台北文學獎、優秀青年詩人獎等新生代詩人林達陽等將出席，參加就有機會獲得限量紀念藏書票。

詩人 台灣文學 隱地 焦桐 向陽

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